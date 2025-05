La no 1 mondiale Aryna Sabalenka a remporté le WTA 1000 de Madrid pour la troisième fois. Elle a battu en finale l'Américaine Coco Gauff en deux sets 6-3 7-6 (7/3).

Keystone-SDA ATS

La Bélarusse de 26 ans aux trois sacres en Grand Chelem a confirmé sa grande forme à trois semaines de Roland-Garros où elle ne s'est jamais imposée. Déjà sacrée à Miami cette saison, finaliste à l'Open d'Australie et à Indian Wells, Sabalenka creuse encore plus l'écart avec ses concurrentes au classement WTA. Elle comptera lundi plus de 4000 points d'avance sur la Polonaise Iga Swiatek.