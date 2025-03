La N.1 mondiale Aryna Sabalenka s'est qualifiée lundi pour les quarts de finale du tournoi WTA 1000 de Miami en dominant 6-4, 6-4 la tenante du titre, l'Américaine Danielle Collins (15e).

Aryna Sabalenka passe en quarts de finale. AP

AFP Melchior Cordonier

Après 2021 et 2023, la Bélarusse s'invite pour la troisième fois de sa carrière parmi les huit dernières joueuses en lice en Floride.

La triple lauréate en Grand Chelem défiera la Chinoise Zheng Qinwen (9e) pour une place dans le dernier carré.

Finaliste de l'Open d'Australie en janvier et du WTA 1000 d'Indian Wells mi-mars, Aryna Sabalenka est en quête d'un premier titre à Miami, qui serait le cas échéant le 19e trophée de sa carrière en simple.

Contre Collins, une joueuse qu'elle avait battue lors de leurs six premiers duels, la Bélarusse a breaké la première pour mener 3-1.

Danielle Collins a effacé son break de retard pour recoller à 3-3 mais a une nouvelle fois perdu son service dans la foulée sur un jeu blanc (4-3 puis 5-3 pour Sabalenka), de quoi sceller la perte du premier set 6-4.

Malgré une belle résistance de l'Américaine (trois balles de break écartées), le deuxième acte a démarré par un nouveau break de Sabalenka, qui n'a plus eu ensuite qu'à gérer son avance jusqu'à la victoire.

Après avoir passé 58 minutes sur le court pour son entrée en lice à Miami et 40 au tour suivant (où son adversaire a abandonné au tout début du 2e set), Sabalenka a eu besoin lundi d'à peine plus d'une heure et quart pour gagner sa place en quarts.