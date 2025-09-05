  1. Clients Privés
US Open Aryna Sabalenka de retour en finale à New York

ATS

5.9.2025 - 05:37

Aryna Sabalenka (no 1) aura une troisième et dernière chance de remporter un Grand Chelem en 2025. La Bélarusse a gagné jeudi sa place en finale de l'US Open, où elle disputera le titre à Amanda Anisimova (no 8).

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

05.09.2025, 05:37

05.09.2025, 07:26

L'affiche de la première demi-finale de la soirée était une redite de la finale de l'an dernier à New York, et l'issue a été identique. Dans un Stade Arthur Ashe acquis à la cause de l'Américaine Jessica Pegula (no 4), Aryna Sabalenka s'est imposée 4-6 6-3 6-4.

Triple lauréate en Grand Chelem, elle tentera samedi de devenir la première joueuse depuis Serena Williams, victorieuse de 2012 à 2014, à gagner deux années de suite à New York. Mais elle a accumulé les déceptions cette saison en Grand Chelem: défaite en finale à l'Open d'Australie puis à Roland-Garros, en demi-finale à Wimbledon.

Le duel contre Jessica Pegula a pourtant mal démarré jeudi: elle a concédé les quatre derniers jeux d'un premier set dans lequel elle avait mené 4-2. Mais elle a maîtrisé son sujet dans les deux manches suivantes, ne concédant alors plus le moindre break.

US Open. Amanda Anisimova s’offre Naomi Osaka et une nouvelle chance

US OpenAmanda Anisimova s’offre Naomi Osaka et une nouvelle chance

