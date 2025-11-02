La N.1 mondiale Aryna Sabalenka a idéalement débuté son Masters WTA en décrochant dimanche à Riyad un premier succès face à l'Italienne Jasmine Paolini (8e mondiale) 6-3, 6-1.

Sabalenka débute parfaitement son Masters WTA à Riyad. IMAGO/VCG

Agence France-Presse Melchior Cordonier

La Bélarusse de 27 ans, à la poursuite d'un premier titre dans ce traditionnel rendez-vous de fin de saison entre les huit meilleures joueuses mondiales, a décroché son troisième succès de la saison face à l'Italienne, semblant malade.

«Je suis contente d'être restée concentrée toute la partie, même si j'ai perdu mon service une fois, j'ai gardé le contrôle sur le match», a réagi Sabalenka.

Elle prend seule la tête du groupe «Steffi Graf» avant la rencontre entre Coco Gauff (3e) et Jessica Pegula (5e) en fin d'après-midi.

D'entrée, la N.1 mondiale a mis la main sur la partie en remportant le premier jeu de service de son adversaire et menant 3-0. Paolini a haussé son niveau pour effacer son break de retard, parvenant à prendre l'initiative grâce à plusieurs coups droits près des lignes.

Mais Sabalenka a repris le service de son adversaire dans la foulée (5-3), avant d'empocher le premier set grâce notamment à quatre aces dans le dernier jeu.

Face à une joueuse de plus en plus diminuée, Sabalenka a largement dominé le deuxième set au score, mais devra sans doute se montrer plus juste dans ses déplacements pour rééditer une telle performance face à Gauff et Pegula dans les jours à venir.