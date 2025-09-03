  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

US Open Aryna Sabalenka en demi-finales sans le moindre coup de raquette

ATS

3.9.2025 - 06:23

Aryna Sabalenka (no 1) s'est qualifiée mardi sans jouer pour les demi-finales de l'US Open. La Bélarusse a bénéficié du forfait de son adversaire en quarts, la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 60).

Aryna Sabalenka a profité du forfait de Marketa Vondrousova en quart
Aryna Sabalenka a profité du forfait de Marketa Vondrousova en quart
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

03.09.2025, 06:23

03.09.2025, 09:48

Lauréate de l'édition 2023 de Wimbledon, Marketa Vondrousova «s'est retirée du tableau de simple en raison d'une blessure», ont affirmé dans un communiqué de presse les organisateurs du dernier Grand Chelem de la saison, sans plus de précisions.

«Durant un entraînement aujourd'hui, j'ai senti mon genou de nouveau et après consultation avec le médecin du tournoi, j'ai décidé de ne pas risquer d'aggraver la blessure», a écrit dans un communiqué la lauréate de Wimbledon en 2023, précisant que la lésion datait de son match précédent.

Tenante du titre à Flushing Meadows, Aryna Sabalenka affrontera jeudi dans le dernier carré l'Américaine Jessica Pegula, qu'elle avait battue en finale en 2024. Elle reste sur un échec en demi-finale de Grand Chelem, à Wimbledon où elle avait subi la loi d'Amanda Anisimova.

US Open. La patronne chez elle : Pegula file en demi-finale

US OpenLa patronne chez elle : Pegula file en demi-finale

Les plus lus

Une facture des clients d’un restaurant italien enflamme les réseaux sociaux
Venezuela : Donald Trump aurait-il franchi une ligne rouge ?
Défilé militaire géant : Xi, Kim et Poutine défient l'Occident, Trump s’emporte !
Découverte stupéfiante dans le canton de Berne
Assurances : une flambée des coûts est encore à prévoir !