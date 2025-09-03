Aryna Sabalenka (no 1) s'est qualifiée mardi sans jouer pour les demi-finales de l'US Open. La Bélarusse a bénéficié du forfait de son adversaire en quarts, la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 60).

Aryna Sabalenka a profité du forfait de Marketa Vondrousova en quart KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Lauréate de l'édition 2023 de Wimbledon, Marketa Vondrousova «s'est retirée du tableau de simple en raison d'une blessure», ont affirmé dans un communiqué de presse les organisateurs du dernier Grand Chelem de la saison, sans plus de précisions.

«Durant un entraînement aujourd'hui, j'ai senti mon genou de nouveau et après consultation avec le médecin du tournoi, j'ai décidé de ne pas risquer d'aggraver la blessure», a écrit dans un communiqué la lauréate de Wimbledon en 2023, précisant que la lésion datait de son match précédent.

Tenante du titre à Flushing Meadows, Aryna Sabalenka affrontera jeudi dans le dernier carré l'Américaine Jessica Pegula, qu'elle avait battue en finale en 2024. Elle reste sur un échec en demi-finale de Grand Chelem, à Wimbledon où elle avait subi la loi d'Amanda Anisimova.