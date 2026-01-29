  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Open d’Australie Un petit air de déjà-vu : Aryna Sabalenka à nouveau en finale

ATS

29.1.2026 - 11:04

Aryna Sabalenka (WTA 1) s'est qualifiée pour sa quatrième finale d'affilée à l'Open d'Australie. La Bélarusse a battant jeudi l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 12) 6-2 6-3.

Keystone-SDA

29.01.2026, 11:04

29.01.2026, 11:31

Sacrée en 2023 et en 2024 à Melbourne, Aryna Sabalenka affrontera samedi la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 5) ou l'Américaine Jessica Pegula (WTA 6) pour tenter de décrocher un cinquième titre du Grand Chelem. Elle a aussi gagné les US Open 2024 et 2025.

Battue l'an dernier en finale à Melbourne par Madison Keys, Aryna Sabalenka a dominé les débats face à Elina Svitolina, qui devra donc patienter avant de jouer une première finale majeure. Elle n'a connu qu'une brève alerte à l'entame du deuxième set, concédant les deux premiers jeux. Mais elle a gagné les cinq suivants pour classer l'affaire en moins d'1h20 de jeu.

Open d’Australie. Surprise à Melbourne : la tenante du titre éliminée en 8es de finale

Open d’AustralieSurprise à Melbourne : la tenante du titre éliminée en 8es de finale

Les plus lus

«Le fascisme américain juste devant la porte» – Le chaos de l'ICE
Second entraînement annulé et descente dames modifiée
«Elle m'a attrapé le bras en me disant: 'je vais te péter la gueule'»
Un ancien chargé de sécurité communal dans le viseur de la justice
L'ex-maire et la «voyante ventriloque»: une affaire qui n'en finit plus