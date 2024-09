«Depuis que j'ai perdu mon père (en 2019), mon objectif a toujours été de faire rentrer notre nom de famille dans l'histoire du tennis», a expliqué Aryna Sabalenka après avoir gagné son premier US Open samedi à New York.

ATS

Jessica Pegula a gagné cinq jeux d'affilée dans le deuxième set (passant de 0-3 à 5-3). A quoi pensiez-vous à ce moment-là ?

«Après avoir mené 3-0, je ne m'attendais pas à la voir retrouver un niveau de jeu si élevé. Elle avait un tennis incroyable, très agressif. J'ai l'impression qu'en une seconde je me suis retrouvée menée 5-3. J'étais au service, je me suis juste dit que je voulais tenir mon engagement, je me préparais déjà au troisième set, je voulais au moins retrouver confiance en mon service avant. Finalement j'ai gagné ce jeu et j'ai ensuite pu mettre une énorme pression sur son engagement pour la breaker.»

Où vous place ce troisième titre Majeur dans l'histoire du tennis (après deux Open d'Australie) ?

«Depuis que j'ai perdu mon père (en 2019), mon objectif a toujours été de faire rentrer notre nom de famille dans l'histoire du tennis. A chaque fois que je vois mon nom gravé sur ce trophée, ça me remplit de fierté. Je suis aussi fière que ma famille n'ait jamais abandonné mon rêve et continue de me soutenir.»

Avez-vous eu des flashes de la finale perdue l'an passé?

«Honnêtement je m'étais dit que j'allais beaucoup penser à mes tournois précédents ici, où j'ai connu de dures leçons. Mais je me suis juste forcée à penser que ce n'était que la finale de l'US Open, que mon adversaire allait se battre avec force, que rien ne serait facile, que je devrais batailler dur. J'essayais de me rappeler que j'avais été capable de surmonter des moments difficiles et donc que j'étais assez forte pour tenir cette pression.»

«Vous avez expliqué avoir ajouté à votre jeu des variations, des slices, qui vous ont servi lors de la finale. Avez-vous désormais confiance dans ce plan B ?

«C'est un vrai plus d'avoir ces options à disposition. Lorsque je suis moins à l'aise sur la ligne de fond de court, je peux faire un slice, une amortie et monter au filet. J'ai toujours travaillé sur ces variations. Je suis heureuse d'être assez courageuse pour les utiliser lors des moments-clés. Ca montre qu'il est important de toujours chercher à s'améliorer. Je mets d'autant plus de pression à mes adversaires lorsqu'elles comprennent que je ne suis pas juste une joueuse puissante de fond de court. Je vais continuer et j'espère un jour pouvoir jouer en service-volée, avoir un plan C.»

AFP