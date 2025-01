La place de no 1 sauvée, Aryna Sabalenka peut se concentrer sur sa quête de triplé samedi en finale de l'Open d'Australie. Mais la double tenante du titre devra se méfier de l'épatante Madison Keys (WTA 14), qui a écoeuré Iga Swiatek (WTA 2) en demi-finale.

Aryna Sabalenka vise un troisième titre de suite à l'Open d'Australie. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Depuis le début du tournoi, Sabalenka se voit presque systématiquement rappeler en interview d'après-match ou en conférence de presse qu'elle peut devenir la première femme depuis la St-Galloise Martina Hingis (1997-1999) à gagner trois trophées de suite à Melbourne.

«La plus grande leçon que j'ai apprise la saison dernière, c'est de ne pas me concentrer sur la défense des titres, la possibilité d'écrire l'histoire», a pourtant affirmé après sa victoire au 1er tour la Bélarusse de 26 ans, triple lauréate en Grand Chelem. «La clé, c'est de se concentrer sur toi-même», quant aux records, «on en parlera après le tournoi», avait-elle évacué.

Avec la défaite surprise de sa grande rivale Iga Swiatek en demi-finale, Aryna Sabalenka est déjà assurée de conserver son trône sur le circuit féminin en quittant l'Australie. Remontée au sommet de la hiérarchie en octobre après un premier règne éphémère entre septembre et novembre 2023, elle avait de toute façon relativisé l'importance de la lutte pour le trône. «Que tu sois première, deuxième ou dixième, la pression est toujours là», a-t-elle affirmé plus tôt dans le tournoi.

«Consumée par ma nervosité»

Madison Keys (29 ans), 14e mondiale, affirme à l'inverse être bien moins obsédée qu'auparavant par une victoire en Grand Chelem, après une expérience douloureuse quand elle a touché du doigt pour la première fois un trophée majeur. La finaliste de l'US Open 2017, alors battue 6-3 6-0 par Sloane Stephens, «n'a cessé de repenser à ce match depuis huit ans.»

Pendant cette première finale en Grand Chelem, «j'étais tellement consumée par ma nervosité, le moment, l'opportunité» de remporter un titre majeur «que je ne me suis pas donné la chance de réellement jouer», a analysé Keys rétrospectivement.

«Un des plus grands enseignements que je peux sans doute tirer de cette finale, c'est de savoir que je vais probablement me sentir mal à l'aise 99% du temps que je passerai sur le court, mais que ce n'est pas grave. Je peux encore jouer au tennis malgré cela», a-t-elle continué.

En plus de la finale perdue contre Stephens en 2017, l'US Open a aussi été le théâtre d'un duel entre Keys et Sabalenka. En demi-finale de l'édition 2023, l'Américaine avait remporté le premier set 6-0 avant de perdre les deux suivants au tie-break, laissant la Bélarusse filer vers la finale puis le sacre à New York.

«Celle-là, j'ai mis un petit moment à m'en remettre et à tourner la page», a reconnu en conférence de presse Madison Keys, battue quatre fois en cinq confrontations avec Sabalenka.

Prudence

Malgré ce bilan qui penche très nettement en sa faveur, Aryna Sabalenka préfère rester prudente. «Keys joue un tennis incroyable. Elle est très agressive, sert bien, se déplace bien», l'a complimentée jeudi la Bélarusse.

Solide face à Paula Badosa (WTA 12) en demi-finale, Sabalenka a montré des failles plus tôt dans le tournoi, laissant parfois transparaître sa fragilité quand elle est au service et se mettant même franchement en danger en quart de finale face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 32).

Mais comme l'a montré la défaite d'Iga Swiatek, lauréate de ses cinq premiers matches en deux sets à Melbourne en ne laissant que 14 jeux à ses adversaires, la vérité d'un tour n'est pas forcément celle du suivant.