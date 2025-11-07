La Bélarusse Aryna Sabalenka, victorieuse de l'Américaine Amanda Anisimova 6-3, 3-6, 6-3, a rejoint en finale du Masters WTA de Ryad la Kazakhstanaise Elena Rybakina, qualifiée un peu plus tôt vendredi au dépens d'une autre Américaine, Jessica Pegula, battue 4-6, 6-4, 6-3.

INSANE court coverage 😱😱



Sabalenka shows why she's the World No. 1#WTAFinalyRidaydh pic.twitter.com/dcdA7PyHxb — Tennis Channel (@TennisChannel) November 7, 2025

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Entre Sabalenka, N.1 mondiale et autrice d'un parcours sans-faute en phase de groupe, et Anisimova, sortie du groupe Serena Williams à la faveur d'une victoire sans appel sur Iga Swiatek, le combat a été intense.

Les deux joueuses se sont rendu coups pour coups au grand bonheur du public de Ryad. Après quarante minutes de bataille, cinq jeux seulement avaient été joués, le temps pour Sabalenka de réussir le premier break du match.

A nouveau breakée à 5-3, Anisimova, un brin tendue, a cédé le set sur une énième faute directe après une heure de bras de fer.

Mais dès l'entame de la deuxième manche, la N.1 mondiale qui semblait irrésistible s'est soudainement délitée, multipliant à son tour des fautes directes. A l'inverse, tout a réussi à l'Américaine, impériale en revers comme en coups droits avec des angles impossibles même pour une relanceuse comme Sabalenka.

Anisimova, qui avait obtenu cinq balles de break sans en convertir une seule lors du premier set, a eu la bonne idée de s'offrir la toute première du suivant pour faire la course en tête. Après avoir encore ravi le service de la Bélarusse et conservé sa mise en jeu, menant 4-0, elle a ensuite déroulé en dépit de la révolte de cette dernière finalement battue 6-3.

Lors d'un dernier set irrespirable, Sabalenka a breaké au bout d'un septième jeu d'une intensité folle qu'elle s'est offert sur un passing de revers long de ligne. Ce fut le tournant puisque la 4e mondiale, déjà battue par son adversaire en finale de l'US Open (6-3, 7-6) en septembre, n'est plus parvenu à recoller, s'inclinant pour la 5e fois en onze confrontations avec la native de Minsk au bout de 2h21.

15 aces pour Rybakina

Le combat avait été à peine moins long plus tôt dans la journée entre Rybakina et Pegula.

Déjà lauréate de ses trois matches de poule, Rybakina (6e mondiale) réalise le meilleur parcours de sa carrière au Masters WTA, qu'elle dispute pour la troisième année d'affilée.

Dernière des huit joueuses à avoir validé son billet pour Ryad, elle tentera samedi face à Sabalenka de décrocher un troisième titre en 2025, après les WTA 500 de Strasbourg (terre battue) et de Ningbo (dur).

La lauréate de l'édition 2022 de Wimbledon a cependant dû batailler pour arracher une troisième victoire en six duels contre Pegula, s'appuyant notamment sur son service (15 aces sont sortis de sa raquette).

«Oui, c'est ma meilleure arme et je pense qu'elle a vraiment bien fonctionné», a-t-elle dit, citée par la WTA. «Aux moments où j'en avais le plus besoin, mon service était là, même si elle jouait vraiment bien et m'a poussé dans des situations difficiles.»

Après la perte de la première manche 6-4, Rybakina servait pour égaliser à une manche partout quand Pegula a débreaké et eu plusieurs occasions de recoller à cinq jeux partout. Mais la Kazakhstanaise les a écartées et a breaké Pegula pour gagner le set 6-4.

Dans le troisième set, l'Américaine a réussi à remonter un break de retard mais la 6e mondiale lui a repris immédiatement son service pour mener 5-3 avant de conclure sur son engagement, au bout d'un peu plus de deux heures de match.