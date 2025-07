Aryna Sabalenka (WTA 1) a battu la Britannique Emma Raducanu (WTA 40) pour se hisser en 8es de finale de Wimbledon. Elle y affrontera son ancienne partenaire de double Elise Mertens (WTA 23).

Aryna Sabalenka en est sortie victorieuse. EPA

Keystone-SDA ATS

La Bélarusse, déjà sortie gagnante de son seul précédent duel contre la lauréate de l'US Open 2021, sur les courts en dur d'Indian Wells, s'est imposée 7-6 (8/6) 6-4 sur le Central dans le dernier match de la journée.

La triple lauréate en Grand Chelem, en quête de son premier titre sur le gazon de l'All England Club, a dû batailler ferme dès la première manche, où Raducanu a servi pour le set à 6-5 et obtenu une balle de set à 6/5 dans le tie-break. Sabalenka l'a écartée et s'est adjugé la manche au bout d'une heure et quart de combat.

Pas découragée par la perte du premier set, Raducanu a rapidement breaké dans le deuxième acte pour se détacher à 4-1, avant que Sabalenka ne lui reprenne son engagement pour recoller à 4-4. Un break dans le jeu suivant s'est avéré fatal pour Raducanu, qui a échoué à atteindre pour la troisième fois les 8es de finale à Wimbledon.