Tennis Sensation à Doha ! Jannik Sinner prend la porte

ATS

20.2.2026 - 07:22

Arthur Fils s'est qualifié jeudi pour le dernier carré du tournoi ATP 500 de Doha où il aura une carte à jouer contre le jeune Tchèque Jakub Mensik, qui a créé la surprise en éliminant le N.2 mondial Jannik Sinner. L'autre demi-finale opposera Carlos Alcaraz et Andrey Rublev.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

20.02.2026, 07:22

De retour depuis quinze jours à la compétition et tombé à la 40e place mondiale après six mois d'arrêt dus à une blessure au dos, Fils a battu Jiri Lehecka (22e) 6-3, 6-3, le Tchèque contre lequel il avait terminé sa saison 2025 écourtée, en juillet dernier. C'est la victoire la plus probante cette saison de l'ancien N.1 français, 21 ans, qui dispute son troisième tournoi de l'année dans le Golfe.

Contre Mensik (20 ans), ce sera un duel entre deux des jeunes les plus prometteurs, derrière le patron espagnol à peine plus âgé (22 ans). Ils en sont pour le moment à une victoire chacun. L'an passé le Tchèque avait battu le Français sur la route de son plus grand succès au Masters 1000 de Miami (il avait dominé Novak Djokovic en finale).

Le grand serveur tchèque (1,96 m) a claqué 11 aces et s'est montré plus efficace dans les moments décisifs, sauvant notamment quatre balles de break au premier set contre l'Italien, qu'il croisait pour la première fois.

Carlos Alcaraz a lui aussi perdu le premier set face au Russe Karen Khachanov 6-7 (3/7), 6-4, 6-3 avant de retourner la situation. «Ça a été serré. J'ai eu quelques balles de break et une balle de set dans la première manche que je n'ai pas converties», a dit le vainqueur de l'Open d'Australie, toujours invaincu en dix matches en 2025.

En début d'après-midi, Rublev avait le premier rallié les demi-finales en dominant le Grec Stefanos Tsitsipas 6-3, 7-6 (7/2).

