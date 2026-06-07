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Rien n’est encore exclu À 44 ans, Serena Williams rêve encore du simple

ATS

7.6.2026 - 19:13

«Je dois probablement encore m'entraîner un peu plus si je veux jouer en simple», a reconnu dimanche Serena Williams lors d'une conférence de presse à Londres.

Serena Williams n'exclut pas un retour en simple.
Serena Williams n'exclut pas un retour en simple.
ATS
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

07.06.2026, 19:13

07.06.2026, 19:39

A 44 ans, l'Américaine s'apprête à reprendre la compétition dans le tournoi de double du Queen's.

«Pour le simple, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Pour l'instant, c'est non. Je sens que je dois probablement m'entraîner un peu plus si je veux jouer en simple», a détaillé l'Américaine aux 23 titres en Grand Chelem. «On verra si j'y arrive. Et si je n'y arrive pas, c'est que ce n'est pas mon chemin pour le moment», a ajouté l'Américaine.

Serena Williams a annoncé en début de semaine son retour à la compétition, d'abord en double au Queen's à partir de lundi, puis à Berlin la semaine suivante. Pour son premier match sur le gazon londonien, où elle sera associée à la Canadienne Victoria Mboko, elle affrontera mardi ou mercredi la paire composée de l'Américaine Nicole Melichar-Martinez et de la Néo-zélandaise Erin Routliffe, têtes de série no 3 du tableau.

Un duo qui intrigue déjà. À 44 ans, Serena Williams revient avec la révélation Victoria Mboko

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Un choix mûrement réfléchi

Serena Williams, mère de deux enfants, n'a plus rejoué sur le circuit depuis sa défaite au troisième tour de l'US Open le 2 septembre 2022 contre l'Australienne Ajla Tomljanovic. Elle avait disputé la veille son dernier match en double, associée à sa soeur aînée Venus, avec là aussi une défaite à la clef.

Devant la presse dimanche, elle a expliqué avoir mûrement réfléchi son choix. «Ça n'a pas été une décision de dernière minute, mais c'est un engagement de dernière minute. La chose qui m'a le plus manquée, c'est juste l'ambiance et les voyages. J'ai littéralement joué au tennis toute ma vie. On finit par prendre ça pour acquis», a-t-elle souligné.

Tennis. Serena Williams attendue à Berlin après le Queen's

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