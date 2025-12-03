  1. Clients Privés
Tennis Serena Williams de retour ? Improbable mais plus impossible

Nicolas Larchevêque

3.12.2025

Et si Serena Williams revenait sur le circuit WTA à 44 ans ? L'Américaine aux 23 titres du Grand Chelem a bien réintégré la liste des joueuses soumises à une surveillance étroite des autorités antidopage, mais a aussitôt brouillé les pistes en démentant toute volonté de revenir.

Et si Serena Williams revenait sur le circuit WTA à 44 ans ?
Et si Serena Williams revenait sur le circuit WTA à 44 ans ?
KEYSTONE

Agence France-Presse

03.12.2025, 14:32

Pourquoi parle-t-on d'un retour?

Mardi, plusieurs médias américains ont affirmé que Serena Williams préparait son retour à la compétition, plus de trois ans après son dernier match officiel à l'US Open 2022. L'ex-no 1 mondiale a en effet été réintégrée à l'«International Registered Testing Pool» (IRTP), une liste de joueurs professionnels dont les membres doivent communiquer chaque jour leur localisation pour pouvoir être soumis à des contrôles antidopages aléatoires.

Mais la championne américaine a semé le doute sur ses intentions réelles en jugeant l'«emballement» médiatique autour d'un éventuel retour «complètement dingue». «Je ne reviens pas», a-t-elle insisté mardi soir sur le réseau social X. Un démenti rapide qui semble donc éloigner la perspective d'un retour à temps plein sur le circuit de la mère de deux filles de huit et deux ans.

Reste l'option d'une participation à quelques tournois WTA durant l'année, éventuellement en double, une discipline dans laquelle elle a conquis 14 titres du Grand Chelem avec sa sœur Venus, revenue sur le circuit à 45 ans l'été dernier, après une longue absence mais sans avoir jamais annoncé sa retraite.

A quelle échéance un retour serait-il possible ?

Pour participer à un tournoi ATP, WTA ou du Grand Chelem, les joueurs doivent avoir réintégré la liste de joueurs susceptibles d'être contrôlés à tout moment par les autorités antidopage «depuis au moins six mois», selon l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (Itia).

Sollicitée par l'AFP, l'instance n'a pas précisé à quelle date Serena Williams avait réintégré l'IRTP, ni si sa demande avait été introduite par l'ex-joueuse elle-même ou une tierce personne. Mais selon la dernière version publique de la liste tenue par l'Itia, mise à jour le 6 octobre et consultée mercredi par l'AFP, l'Américaine fait bien partie des joueuses susceptibles d'être testées à n'importe quel moment. Cela signifie que Serena Williams regagnera le droit de disputer un tournoi WTA ou du Grand Chelem au plus tard le 6 avril 2026.

US Open. En larmes, la reine Serena quitte son royaume

US OpenEn larmes, la reine Serena quitte son royaume

En 2014, l'ex-no 1 mondial Andy Roddick avait souhaité disputer le tournoi de double de l'US Open aux côtés de son compatriote américain Mardy Fish, deux ans après avoir mis un terme à sa carrière professionnelle. Mais le vainqueur de l'US Open 2003 ne s'était pas réinscrit à temps auprès des autorités antidopage et avait donc dû renoncer à s'aligner.

Quels précédents ?

Si elle revenait bel et bien sur le circuit professionnel, Serena Williams ne serait pas la première ex-no 1 mondiale à reprendre le fil de sa carrière après une longue pause ou y avoir mis un terme.

Sa sœur aînée Venus Williams (45 ans), lauréate de sept titres du Grand Chelem en simple, a disputé plusieurs tournois WTA et l'US Open l'été dernier, après 16 mois loin du circuit. Elle est d'ailleurs annoncée au tournoi WTA 250 d'Auckland (5-11 janvier).

Décryptage d'une légende. Serena Williams, la révolution du tennis féminin

Décryptage d'une légendeSerena Williams, la révolution du tennis féminin

Une quinzaine d'années plus tôt, l'ex-no 1 belge Kim Clijsters avait gagné trois de ses quatre titres du Grand Chelem et était revenue au sommet du classement WTA au retour d'une pause de plus d'un an loin du circuit. Mais elle était âgée d'à peine 26 ans lors de son retour aux affaires en 2009.

L'Américaine Martina Navratilova a elle mis un terme à son immense carrière en simple (167 titres) en 1994, avant de revenir sur le circuit en 2000, l'année de ses 44 ans, pour disputer principalement des tournois de double. Elle était même âgée de 49 ans lorsqu'elle a remporté le dernier grand titre de sa carrière, le tournoi de double mixte de l'US Open aux côtés du spécialiste américain Bob Bryan.

