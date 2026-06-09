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Quatre ans après, elle gagne Serena Williams réussit son retour à 44 ans au Queen’s

Nathan Fournier

9.6.2026

L'ex-reine du tennis Serena Williams s'est offert mardi une victoire pour son retour sur les courts à 44 ans, en double avec la Canadienne Victoria Mboko au premier tour du tournoi londonien sur herbe du Queen's.

Serena Williams (à droite) a signé un retour gagnant en double aux côtés de la Canadienne Victoria Mboko au tournoi du Queen's, près de quatre ans après son dernier match.
Serena Williams (à droite) a signé un retour gagnant en double aux côtés de la Canadienne Victoria Mboko au tournoi du Queen's, près de quatre ans après son dernier match.
ats

Agence France-Presse

09.06.2026, 21:37

L'Américaine aux 23 titres du Grand Chelem en simple n'avait plus rejoué depuis septembre 2022.

Associée à une joueuse de 19 ans, l'ex-N.1 mondiale a démontré que ses réflexes et son sens du jeu restaient intactes face à la paire américano-néo-zélandaise Nicole Melichar-Martinez/Erin Routliffe, battue 7-6 (7-2), 6-2.

Au micro de l'organisation après sa victoire, Williams est restée sobre et a surtout remercié sa cadette d'avoir fait équipe avec elle: «C'était vraiment chouette. Vicky a accepté avec plaisir de rejoindre notre équipe, nous n'avions jamais joué ensemble mais c'est incroyable d'avoir pu jouer avec elle aujourd'hui», a-t-elle dit.

Queen’s. Serena Williams programmée mardi pour son retour en double

Queen’sSerena Williams programmée mardi pour son retour en double

Pendant le match, les deux femmes se sont montrées très complices, malgré leurs 25 ans d'écart, échangeant beaucoup entre les points.

«Je suis très honorée d'avoir joué avec Serena», a dit Mboko, qui s'est déjà projetée sur la suite du tournoi: «J'ai pris beaucoup de plaisir, mais la route continue.»

Un palmarès unique en double

Le double n'est évidemment pas une terre inconnue pour Serena Williams, qui forma avec sa sœur Venus l'une des meilleures paires de l'histoire du tennis féminin.

Vainqueur de 23 tournois de double, dont 14 Grand Chelem avec Venus, Serena Willliams a également remporté un Wimbledon et un US Open en double mixte (avec le Bélarusse Max Mirnyi). Elle est à ce jour la seule joueuse de l'histoire, femmes et hommes confondus, à avoir remporté les quatre Grand Chelem à la fois en double et en simple.

Un duo qui intrigue déjà. À 44 ans, Serena Williams revient avec la révélation Victoria Mboko

Un duo qui intrigue déjàÀ 44 ans, Serena Williams revient avec la révélation Victoria Mboko

Un comeback réussi

On ne jugera pas du niveau réel de la revenante sur un premier match de double, mais Williams n'a en tout cas pas souffert de la comparaison avec Mboko, numéro 9 mondiale en simple.

Puissante au service, toujours dotée d'un sens inné du placement, elle a même régalé le public du Queen's d'un spectaculaire retour en revers à deux mains sur un point qui semblait gagné d'avance pour ses adversaires.

Mboko/Williams ont entamé le match tambour battant, menant rapidement 4-2, mais l'Américaine a perdu son service dans le septième jeu et permis à leurs adversaires de revenir à 4-4. La première manche s'est finalement décidée au tie-break.

Le deuxième set a été plus facile, Melichar/Routliffe - toutes deux des spécialistes du double - accumulant les fautes directes et les points offerts trop facilement.

Tennis. Serena Williams attendue à Berlin après le Queen's

TennisSerena Williams attendue à Berlin après le Queen's

Serena Williams a annoncé il y a une semaine seulement son retour à la compétition, d'abord en double au Queen's puis à Berlin la semaine prochaine (sa partenaire en Allemagne n'est pas encore connue).

Elle a bien pris soin de préciser qu'elle revenait uniquement pour prendre du plaisir, et qu'elle ne s'était fixé aucun objectif de performance.

Et après 1.376 jours (près de quatre ans) sans jouer, la «Queen» Serena a pour l'instant laissé ouverte la possibilité de revenir également en simple.

«Pour le simple, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Pour l'instant, c'est non. Je sens que je dois probablement m'entraîner un peu plus si je veux jouer en simple. On verra si j'y arrive. Et si je n'y arrive pas, c'est que ce n'est pas mon chemin», a-t-elle glissé dimanche en conférence de presse.

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