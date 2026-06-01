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Tennis Serena Williams va reprendre la compétition en double à 44 ans

ATS

1.6.2026 - 17:15

Serena Williams a annoncé lundi reprendre sa carrière en double. L'Américaine de 44 ans, lauréate de 23 titres en Grand Chelem, sera en lice la semaine prochaine en double au tournoi du Queen's.

Serena Williams avait tiré sa révérence après sa défaite au 3e tour de l'US Open 2022.
Serena Williams avait tiré sa révérence après sa défaite au 3e tour de l'US Open 2022.
EPA
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

01.06.2026, 17:15

01.06.2026, 17:46

«La reine est de retour», ont écrit les organisateurs du Queen's dans un message publié sur X. La légende américaine du tennis a reçu une invitation pour disputer le tournoi de double aux côtés d'une partenaire qui reste à définir, selon un communiqué publié par la WTA peu après l'annonce du Queen's.

Serena Williams revient sur le circuit près d'un an après sa soeur aînée Venus, qui avait repris le fil de sa carrière professionnelle à 45 ans en juillet 2025. L'annonce du Queen's met fin à plusieurs mois de spéculations, alimentées par la réinscription de l'Américaine sur la liste des joueuses pouvant être assujetties à des contrôles antidopage aléatoires.

Absente du circuit depuis 2022

Classée no 1 mondiale pendant 319 semaines, Serena Williams a remporté 73 titres en simple sur le circuit principal. Après sa défaite au troisième tour de l'US Open en septembre 2022, la légende américaine avait annoncé qu'elle «évoluait» plus loin du tennis, sans formellement affirmer qu'il s'agissait de la fin de sa carrière professionnelle.

Après être devenue mère en 2017, Serena Williams a eu une deuxième fille en 2023. C'est la dixième ex-N.1 mondiale à reprendre le fil de sa carrière après être devenue mère, et la première depuis la Japonais Naomi Osaka, selon la WTA.

«Serena a porté ce sport à un niveau jamais atteint. C'est incroyable pour le tennis qu'elle repousse les limites et revienne», a déclaré dans le communiqué de la WTA Martina Navratilova, qui détenait jusqu'alors le record de l'ex-no 1 mondiale la plus âgée à tenter un retour sur le circuit.

«De nombreuses joueuses parmi les plus jeunes du circuit n'ont jamais eu l'occasion de l'affronter. Certaines ne l'ont peut-être même pas vue jouer à la télévision, donc ça va être une expérience inédite et excitante», a-t-elle ajouté.

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