L'Américaine Serena Williams «va revenir» sur le circuit, espère Novak Djokovic, qui a salué mercredi à Indian Wells «l'une des plus grandes sportives» de l'histoire.

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Elle revient? Je pense qu'elle va revenir, je ne lui ai pas parlé, mais j'ai la sensation qu'elle va revenir. Reste à voir où et quand, si ce sera en simple ou en double, on ne sait pas, mais tout le monde a envie», a déclaré Djokovic mercredi en conférence de presse, interrogé sur la rumeur qui enfle d'un retour à la compétition de Serena Williams.

A 44 ans, l'ex-N.1 mondiale a regagné le droit de disputer des tournois du Grand Chelem ou du circuit WTA en étant inscrite au programme antidopage, mais a jusqu'à présent entretenu le flou sur ses intentions. «Ce n'est ni oui ni non. Je ne sais pas, je vais simplement voir ce qui se passe», avait esquivé fin janvier la championne aux 23 titres en Grand Chelem.

Sa soeur Venus, âgée de 45 ans, dispute le tournoi de simple à Indian Wells, où elle affronte jeudi la Française Diane Parry au premier tour après avoir reçu une invitation.

«Elle pourrait jouer en double avec Venus, ce serait génial de mon point de vue et de celui des fans. C'est l'une des plus grandes sportives» de tous les temps, a encore salué le Serbe aux 24 titres majeurs.

Flou

Djokovic retrouve la compétition en Californie après sa finale perdue à l'Open d'Australie en janvier contre Carlos Alcaraz, qui avait suivi un succès contre Jannik Sinner en demi-finale.

«J'ai prouvé et je me suis prouvé que je pouvais encore être au plus haut niveau et battre ces gars. Ma logique c'est : pourquoi ne pas continuer tant que j'ai ce feu qui brûle, la qualité, la motivation», a-t-il dit, repoussant toujours à 38 ans l'idée de la retraite.

«J'ai encore des objectifs, des envies de titres, en majeur. Je suis passé proche en Australie, ça a été un début de saison incroyable», a-t-il ajouté, précisant que son calendrier, construit autour des tournois du Grand Chelem, restait flou.

Tête de série, le Serbe entrera en lice samedi directement au 2e tour, soit contre le Français Giovanni Mpetshi Perricard, soit contre le Polonais Kamil Majchrzak.