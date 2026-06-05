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Swiss Indoors Shelton, Auger-Aliassime et Fritz seront de la partie à Bâle

ATS

5.6.2026 - 14:59

Les premiers participants de renom aux Swiss Indoors de cette année à Bâle sont connus. Les joueurs les mieux classés sont actuellement l'Américain Ben Shelton (ATP 5) et le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 6).

Ben Shelton sera présent à Bâle en octobre prochain.
Ben Shelton sera présent à Bâle en octobre prochain.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.06.2026, 14:59

Auger-Aliassime, qui a remporté le tournoi de Bâle il y a trois et quatre ans, passera lundi à la 4e place du classement et se retrouvera à nouveau juste devant Shelton. Taylor Fritz se présentera lui aussi comme joueur actuellement classé dans le top 10 à la Halle Saint-Jacques. Le compatriote de Shelton, finaliste de l'US Open il y a deux ans, occupe la 9e place mondiale.

Le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 12), ainsi que le Français Arthur Fils (ATP 20) et João Fonseca seront également présents à Bâle. Après ses excellentes performances à Roland-Garros, le jeune Brésilien passera de la 30e à la 25e ou 26e place du nouveau classement. Fonseca avait déjà fait sensation à Roland-Garros en battant Novak Djokovic en cinq sets au 3e tour.

Stan Wawrinka sera également à nouveau au centre de l'attention lors du tournoi de Bâle de cette année, qui se déroulera du 24 octobre au 1er novembre. Comme annoncé précédemment, le Vaudois, qui prendra sa retraite à l'issue de cette saison, sera mis à l'honneur lors du «Super Monday», le 26 octobre 2026. Wawrinka disputera son match du premier tour le lendemain.

Swiss Indoors. C'est acté : Stan Wawrinka disputera à Bâle son dernier match en Suisse

Swiss IndoorsC'est acté : Stan Wawrinka disputera à Bâle son dernier match en Suisse

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