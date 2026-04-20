Blessé au poignet droit et contraint de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Madrid, l'Espagnol Carlos Alcaraz est resté flou sur sa présence pour Roland-Garros lundi. Il a assuré qu'il ne souhaitait pas «forcer» et «prendre le risque» d'aggraver sa blessure.

Alcaraz incertain pour Roland-Garros après son forfait à Madrid. Keystone

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Interrogé en conférence de presse à Madrid après avoir remporté le Prix Laureus du meilleur sportif de l'année, Alcaraz a refusé de donner «un pourcentage» de chances de participer au Grand Chelem parisien, dont il est le tenant du titre.

«Si je force pour jouer ce Roland-Garros, cela peut me porter préjudice pour les tournois suivants. Nous attendons le prochain examen pour en savoir plus et prendre une décision. Mais je préfère revenir peut-être un peu plus tard, mais très bien, que revenir vite et risquer d'aggraver cette blessure», a-t-il déclaré.

«Avoir dû me retirer du tournoi de Barcelone, et maintenant à Madrid, qui sont des tournois que j'attends toute l'année pour jouer devant mon public, c'est vraiment douloureux. Mais ce sont des choses qui arrivent dans le sport professionnel et il faut les accepter», a poursuivi l'Espagnol de 22 ans, vainqueur de sept tournois du Grand Chelem.

«J'ai une longue carrière devant moi, donc je n'ai pas peur de manquer ce que j'ai à manquer pour récupérer au mieux. J'espère que ce n'est rien, mais je dois bien me remettre si je ne veux pas que cela me cause des problèmes dans le futur», a-t-il conclu.

Le portrait de Carlos Alcaraz