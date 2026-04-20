  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carlos Alcaraz incertain «Si je force pour jouer ce Roland-Garros, cela peut me porter préjudice»

ATS

20.4.2026 - 22:24

Blessé au poignet droit et contraint de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Madrid, l'Espagnol Carlos Alcaraz est resté flou sur sa présence pour Roland-Garros lundi. Il a assuré qu'il ne souhaitait pas «forcer» et «prendre le risque» d'aggraver sa blessure.

Alcaraz incertain pour Roland-Garros après son forfait à Madrid.
Alcaraz incertain pour Roland-Garros après son forfait à Madrid.
Keystone
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

20.04.2026, 22:24

21.04.2026, 00:19

Interrogé en conférence de presse à Madrid après avoir remporté le Prix Laureus du meilleur sportif de l'année, Alcaraz a refusé de donner «un pourcentage» de chances de participer au Grand Chelem parisien, dont il est le tenant du titre.

«Si je force pour jouer ce Roland-Garros, cela peut me porter préjudice pour les tournois suivants. Nous attendons le prochain examen pour en savoir plus et prendre une décision. Mais je préfère revenir peut-être un peu plus tard, mais très bien, que revenir vite et risquer d'aggraver cette blessure», a-t-il déclaré.

Carlos Alcaraz. «Il y a des nouvelles qu'il est très difficile d'annoncer...»

Carlos Alcaraz«Il y a des nouvelles qu'il est très difficile d'annoncer...»

«Avoir dû me retirer du tournoi de Barcelone, et maintenant à Madrid, qui sont des tournois que j'attends toute l'année pour jouer devant mon public, c'est vraiment douloureux. Mais ce sont des choses qui arrivent dans le sport professionnel et il faut les accepter», a poursuivi l'Espagnol de 22 ans, vainqueur de sept tournois du Grand Chelem.

«J'ai une longue carrière devant moi, donc je n'ai pas peur de manquer ce que j'ai à manquer pour récupérer au mieux. J'espère que ce n'est rien, mais je dois bien me remettre si je ne veux pas que cela me cause des problèmes dans le futur», a-t-il conclu.

Masters 1000 de Madrid. Jannik Sinner en quête d'un exploit jamais réalisé

Masters 1000 de MadridJannik Sinner en quête d'un exploit jamais réalisé

Le portrait de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz, le portrait

Carlos Alcaraz, le portrait

Carlos Alcaraz, prodige du tennis espagnol, s'impose comme l'héritier des plus grands. Alliant puissance athlétique et maturité tactique, le natif de Murcie redéfinit les standards mondiaux, marquant ainsi le début d'une ère nouvelle pour ce sport.

26.03.2026

Les plus lus

Un important incendie a touché la commune de Saxon
USA: la ministre du Travail de Trump quitte le gouvernement
Un rappeur américain inculpé pour l'assassinat d'une adolescente de 14 ans
Ces deux planètes semblables à la Terre sont-elles habitables ?
Un pilote meurt dans un crash d'avion de tourisme
Jannik Sinner en quête d'un exploit jamais réalisé