Défi fou à l'Open d'Australie S'il suffisait de mettre un point à Alcaraz pour gagner un million ?

Clara Francey

9.10.2025

L'Open d'Australie innove. En marge de sa prochaine édition, le Grand Chelem australien a décidé d'offrir la possibilité à dix amateurs de tennis d'affronter vingt-deux joueurs professionnels, parmi lesquels Carlos Alcaraz. En jeu ? Un million de dollars australiens, rien que ça !

Rédaction blue Sport

09.10.2025, 12:04

09.10.2025, 12:56

Les tournois du Grand Chelem rivalisent d'ingéniosité pour tenter d'attirer du monde lors de la semaine de qualifications précédant leur tableau principal. Après le double mixte de l'US Open, place au «Million Dollar One Point Slam» de l'Open d'Australie.

US Open. L’honneur sauf : deux spécialistes gagnent le double mixte décrié

US OpenL’honneur sauf : deux spécialistes gagnent le double mixte décrié

Cette compétition, qui se déroulera du 12 au 14 janvier 2026, mettra aux prises 22 joueurs professionnels et dix amateurs australiens.

Le format promet d'être inédit puisque chaque match ne durera qu’un point et que le choix du serveur sera décidé par un... pierre-papier-ciseaux ! Le joueur qui remportera le point poursuivra sa route au tour suivant, tandis que son adversaire sera éliminé. Celui qui s'imposera lors de cinq «matches» consécutifs repartira avec le gros lot, à savoir un million de dollars australiens, soit environ 530'000 francs suisses.

Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz, adepte des exhibitions, a d'ores et déjà confirmé sa participation.

