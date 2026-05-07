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Rome Une quatrième Suissesse se qualifie pour le 2e tour

ATS

7.5.2026 - 13:44

Simona Waltert a rejoint Belinda Bencic, Rebeka Masarova et Viktorija Golubic au 2e tour du WTA 1000 de Rome. Elle s'est qualifiée jeudi en gagnant un match disputé sur deux jours à cause de la pluie.

Simona Waltert est la quatrième Suissesse à rejoindre le 2e tour du tournoi de Rome (archives).
Simona Waltert est la quatrième Suissesse à rejoindre le 2e tour du tournoi de Rome (archives).
IMAGO/Xinhua

Keystone-SDA

07.05.2026, 13:44

07.05.2026, 13:49

La Grisonne de 25 ans (WTA 91), issue des qualifications, a battu l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva (57) en trois sets 7-5 4-6 6-1 et un peu moins de trois heures de jeu. Cette partie a débuté mercredi en fin d'après-midi avant d'être interrompue une première fois, puis finalement repoussé au lendemain après la seconde apparition de la pluie sur le Foro Italico.

Au 2e tour, Simona Waltert affrontera l'Américaine Hailey Baptiste (25), tombeuse de Belinda Bencic en 8es de finale du récent tournoi de Madrid.

Rome. Exemptée de 1er tour, Bencic affrontera Andreescu au 2e

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