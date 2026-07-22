Simona Waltert (WTA 91) s'est inclinée au premier tour du tournoi WTA 250 d'Hambourg mercredi après un marathon de 3h20. Elle a été dominée 5-7 6-4 7-6 (7/3) par l'Egyptienne Maya Sherif (WTA 73).

Cette défaite est la sixième consécutive pour la Grisonne dans un premier tour sur le circuit principal (après Rabat, Roland-Garros, Eastbourne, Wimbledon et Iasi). Son dernier succès sur le WTA Tour remonte au mois de mai à Rome.

La rencontre avait pourtant bien débuté pour la Suissesse de 25 ans. Après avoir sauvé deux balles de set sur le service de son adversaire à 4-5, elle a réalisé deux breaks consécutifs pour remporter la première manche.

Mais elle a ensuite perdu sa mise en jeu au pire moment, à 4-4, dans le deuxième set. La manche décisive s'est jouée au tie-break, que Waltert a très mal commencé, se retrouvant menée 6-1 avant de le perdre 7-3.