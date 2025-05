Jannik Sinner a assuré vendredi, deux jours avant le début de la quinzaine de Roland-Garros, qu'il avait «besoin de temps» pour rejouer à son meilleur niveau. Le no 1 mondial a atteint la finale dimanche dernier à Rome pour son tournoi de reprise après trois mois de suspension liée à des contrôles positifs à un anabolisant.

Selon l'Italien de 23 ans, devenu double lauréat de l'Open d'Australie en janvier, il n'y a «pas de miracle» quand un joueur passe autant de temps loin des courts. Même s'il espère que sa finale romaine pourra lui donner «un peu de confiance» à Roland-Garros (25 mai-8 juin).

Jannik Sinner, comment vous êtes-vous senti physiquement après votre tournoi de reprise à Rome et comment avez-vous intensifié votre préparation pour jouer des matchs en cinq sets après une si longue pause ?

«A Rome, j'ai ressenti que certaines choses étaient bonnes, d'autres pas encore là où je voulais qu'elles soient, et les statistiques correspondaient exactement à ce que je ressentais sur le terrain. Il y a beaucoup d'améliorations possibles et j'espère que nous pourrons apporter de petits ajustements ici. Il n'y a pas de miracle, j'ai besoin de temps. Le fait de jouer des matches en cinq sets sera un très bon test pour moi pour comprendre où j'en suis et voir comment mon corps réagira. Et aussi quelques aspects techniques liés au tennis, comme comparer la vitesse et la rotation de la balle, la rapidité de mes déplacements, l'accélération, etc».

Ces statistiques que vous avez mentionnées, à quel point sont-elles utiles pour vous ?

«Pour moi, ces statistiques sont très importantes parce que j'ai manqué de retours sur mon jeu pendant trois mois. Je ne savais pas exactement comment je jouais, si mes coups étaient dans le bon rythme ou pas, si je me déplaçais bien ou pas, entre autres choses. Nous avons repris les statistiques de l'un de mes tout premiers matches sur terre-battue à Monte-Carlo l'année dernière pour essayer de comprendre où j'en étais. Maintenant (avec Rome) nous avons une vue d'ensemble, nous savons sur quoi travailler. Comme je l'ai dit, l'objectif là-bas était de gagner quelques matchs, et j'ai fini en finale, ce qui est un énorme bonus pour moi. J'espère que cela pourra me donner un peu de confiance ici à Paris.»

Vous étiez de retour à Rome après votre suspension, devant un public très positif et encourageant. Comment pensez-vous que ça va se passer ici à Paris avec le public, notamment parce que vous affrontez des joueurs français au 1er et au 2e tour ?

«Ce sera certainement différent. Je le sais mais je ne pense pas que (le public français) ait quoi que ce soit contre moi. Il est normal qu'ils soutiennent les joueurs d'ici. C'est pareil quand je joue contre un joueur américain à l'US Open. L'atmosphère était incroyable à Rome aussi parce que je suis italien. L'année dernière, j'ai joué comme des joueurs Français ici, donc je sais à quoi m'attendre».