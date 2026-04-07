Jannik Sinner a parfaitement négocié son premier match de la saison sur terre battue. Le no 2 mondial a écarté sans difficulté Ugo Humbert 6-3 6-0 mardi au 2e tour du Masters 1000 de Monte-Carlo. Le no 1 mondial Carlos Alcaraz n'a pas non plus traîné sur le court.

SIN-sational start 😳@janniksin breezes through Humbert in 64 minutes to make it 36 consecutive sets at Masters 1000s!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/6O4fDvIQNp — Tennis TV (@TennisTV) April 7, 2026

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Après son impressionnant «Sunshine double» réussi en mars aux Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami, Jannik Sinner (24 ans) a géré de main de maître son entrée en lice dans le premier grand rendez-vous sur terre battue de la saison.

Contre Ugo Humbert (ATP 34), qu'il n'avait pas affronté depuis cinq ans, l'Italien a attendu quelques jeux avant de se rôder. Mais il s'est emparé de la mise en jeu adverse dès le cinquième jeu. Il a conclu la première manche sur un nouveau break, avant de survoler les débats dans un deuxième set bouclé en 23 minutes.

Impérial sur dur, Jannik Sinner est toujours en quête d'un titre majeur sur cette surface, après être passé tout près du sacre l'an passé à Roland-Garros face à Carlos Alcaraz. Il affrontera l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 19) au prochain tour.

Alcaraz écrase Baez

Le tenant du titre Carlos Alcaraz, qui a succédé à son grand rival sur le Central, a également fait forte impression. Le no 1 mondial s'est imposé 6-1 6-3 en 70 minutes devant l'Argentin Sebastian Baez (ATP 65), tombeur du Vaudois Stan Wawrinka la veille au 1er tour. Il ne connaîtra son prochain adversaire que mercredi.

L'Espagnol est sous pression cette semaine: il a 1000 points à défendre contre aucun pour Jannik Sinner, absent l'an dernier dans la Principauté en raison de sa suspension pour dopage. Or, sa marge sur son dauphin italien dans le classement ATP publié lundi n'est plus que de 1190 unités.