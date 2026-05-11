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Rome Souverain face à Popyrin, Sinner menace un record de Djoko

ATS

11.5.2026 - 17:19

Jannik Sinner a cueilli lundi son 30e succès consécutif dans un Masters 1000. Le no 1 mondial s'est hissé en 8e de finale à Rome en dominant Alexei Popyrin (ATP 60) 6-2 6-0 en 66' au 3e tour.

Keystone-SDA

11.05.2026, 17:19

11.05.2026, 17:22

L'Italien n'a pas connu la moindre difficulté face à l'Australien. Il a, ainsi, signé le break d'entrée dans chacun des deux sets. Alex Popyrin s'est tout de même procuré une balle de break – effacée par son adversaire, à 3-1 au premier set – mais n'a inscrit que 9 points sur le service adverse au total.

Jannik Sinner. «Vous ne savez pas comment je suis au fond»

Jannik Sinner«Vous ne savez pas comment je suis au fond»

Vainqueur des cinq derniers Masters 1000 qu'il a disputés (Paris 2025, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et Rome 2026), Jannik Sinner est le deuxième joueur de l'histoire à atteindre la barre des 30 matches gagnés à la suite dans des tournois de cette catégorie. Le record est détenu par Novak Djokovic (31, en 2011).

Déjà les neuf Masters 1000 ?

Jannik Sinner, qui est aussi invaincu depuis 25 matches toutes catégories confondues, devrait pouvoir faire mieux que Novak Djokovic. L'Italien semble à l'abri d'une mauvaise surprise au tour suivant: il retrouvera son modeste compatriote Andrea Pellegrino (ATP 155/29 ans), issu des qualifications.

Novak Djokovic. «C’est comme ça, il faut juste s’adapter, accepter»

Novak Djokovic«C’est comme ça, il faut juste s’adapter, accepter»

Sinner a l'occasion d'écrire l'histoire cette semaine sur la terre battue du Foro Italico. S'il venait à soulever le trophée dimanche prochain devant son public, il deviendrait le deuxième joueur à avoir gagné les neuf tournois estampillés Masters 1000 figurant au calendrier actuel, après Novak Djokovic.

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