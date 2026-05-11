Jannik Sinner a cueilli lundi son 30e succès consécutif dans un Masters 1000. Le no 1 mondial s'est hissé en 8e de finale à Rome en dominant Alexei Popyrin (ATP 60) 6-2 6-0 en 66' au 3e tour.

Unstoppable 🔥



The moment @janniksin collected his 30th consecutive Masters 1000 win via victory over Popyrin!#IBI26 pic.twitter.com/hLXpHpoHdu — Tennis TV (@TennisTV) May 11, 2026

Keystone-SDA ATS

L'Italien n'a pas connu la moindre difficulté face à l'Australien. Il a, ainsi, signé le break d'entrée dans chacun des deux sets. Alex Popyrin s'est tout de même procuré une balle de break – effacée par son adversaire, à 3-1 au premier set – mais n'a inscrit que 9 points sur le service adverse au total.

Vainqueur des cinq derniers Masters 1000 qu'il a disputés (Paris 2025, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et Rome 2026), Jannik Sinner est le deuxième joueur de l'histoire à atteindre la barre des 30 matches gagnés à la suite dans des tournois de cette catégorie. Le record est détenu par Novak Djokovic (31, en 2011).

Déjà les neuf Masters 1000 ?

Jannik Sinner, qui est aussi invaincu depuis 25 matches toutes catégories confondues, devrait pouvoir faire mieux que Novak Djokovic. L'Italien semble à l'abri d'une mauvaise surprise au tour suivant: il retrouvera son modeste compatriote Andrea Pellegrino (ATP 155/29 ans), issu des qualifications.

Sinner a l'occasion d'écrire l'histoire cette semaine sur la terre battue du Foro Italico. S'il venait à soulever le trophée dimanche prochain devant son public, il deviendrait le deuxième joueur à avoir gagné les neuf tournois estampillés Masters 1000 figurant au calendrier actuel, après Novak Djokovic.