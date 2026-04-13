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Classement ATP Le chassé-croisé continue : Jannik Sinner détrône Carlos Alcaraz

ATS

13.4.2026 - 09:27

Jannik Sinner et Carlos Alcaraz poursuivent leur chassé-croisé au sommet de la hiérarchie mondiale. L'Italien, qui a privé l'Espagnol dimanche en finale d'un doublé à Monte-Carlo, reprend la première place du classement ATP lundi.

Sinner a récupéré la 1re place mondiale lundi, mais Alcaraz pourrait la lui reprendre dans une semaine
Sinner a récupéré la 1re place mondiale lundi, mais Alcaraz pourrait la lui reprendre dans une semaine
ATS

Keystone-SDA

13.04.2026, 09:27

13.04.2026, 09:58

Carlos Alcaraz avait relégué Jannik Sinner au deuxième rang le 10 novembre 2025. L'Espagnol a toutefois l'occasion de récupérer le trône dès cette semaine: il repassera en tête s'il remporte l'ATP 500 de Barcelone. Mais sa marge ne serait alors que de 60 points!

Monte-Carlo. Sinner triomphe face à Alcaraz et retrouve le trône mondial

Monte-CarloSinner triomphe face à Alcaraz et retrouve le trône mondial

Les deux ogres du circuit dominent largement le monde du tennis: à l'issue du premier gros tournoi sur terre battue de la saison, les deux rivaux sont loin devant Alexander Zverev (3e), demi-finaliste en Principauté, et Novak Djokovic qui n'a pas joué cette année à Monte-Carlo où il n'avait que 10 points ATP à défendre.

En revanche, Lorenzo Musetti, finaliste l'an dernier mais battu dès son entrée en lice cette année au 2e tour, perd quatre rangs pour se retrouver 9e. No 1 suisse, Stan Wawrinka a quant à lui chuté de la 104e à la 107e place, un classement qui pourrait ne pas suffire pour intégrer directement le tableau final de Roland-Garros.

Carlos Alcaraz, le portrait

Carlos Alcaraz, le portrait

Carlos Alcaraz, prodige du tennis espagnol, s'impose comme l'héritier des plus grands. Alliant puissance athlétique et maturité tactique, le natif de Murcie redéfinit les standards mondiaux, marquant ainsi le début d'une ère nouvelle pour ce sport.

26.03.2026

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