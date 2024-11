L'ère post «Big Three» a également commencé dans les ATP Finals, dont l'édition 2024 démarre dimanche à Turin avec un favori nommé Jannik Sinner. Pour la première fois depuis 2001, le Masters se déroule sans Roger Federer, Rafael Nadal ni même Novak Djokovic.

Jannik Sinner s’avance à Turin dans la peau du favori. IMAGO/LaPresse

ATS

Vainqueur des deux dernières éditions, Novak Djokovic (ATP 5) sera au terme de la saison le seul membre de ce trio légendaire encore en activité. Le Serbe de 37 ans aurait pu participer à ce tournoi qu'il a remporté à sept reprises – soit une de plus que l'ex-recordman Roger Federer – mais il a décidé de mettre fin à sa saison.

Vainqueur d'un seul titre en 2024, aux JO de Paris, Nole a déclaré forfait il y a quelques jours seulement en raison d'une blessure dont il n'a pas précisé la nature. Mais il avait laissé entendre il y a plusieurs semaines déjà que le Masters 1000 de Shanghai pourrait être son dernier tournoi de l'année.

Novak Djokovic ne paraissait de toute manière pas en mesure de viser la victoire à Turin. La décompression fut (est?) immense après son sacre olympique, le seul grand titre qui manquait à son immense palmarès. Battu dès le 3e tour à l'US Open pour son retour, il n'a rien pu faire face à Jannik Sinner en finale à Shanghaï.

Passation de pouvoir

Jannik Sinner a parachevé la passation de pouvoir de la plus belle des manières en décrochant son troisième succès d'affilée face à l'ex-no 1 mondial en match officiel. Depuis sa défaite subie face au Serbe en finale du Masters 2023 à Turin, il l'a successivement battu en Coupe Davis, en demi-finale de l'Open d'Australie puis à Shanghaï.

L'Italien de 23 ans est assuré de boucler l'année à la 1re place mondiale. Il a cueilli sept titres – dont l'Open d'Australie, l'US Open et trois Masters 1000 – en 2024, et sa marge sur son dauphin Alexander Zverev est supérieure à 3600 points.

Le tableau serait idyllique s'il n'y avait pas ce double contrôle antidopage positif, qui pourrait lui valoir une lourde suspension en appel après que l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (Itia) l'avait dans un premier temps blanchi.

Jusqu'ici, Sinner n'a toutefois pas semblé gêné par cette épée de Damoclès. A Turin, nul doute qu'il pourra compter sur un public acquis à sa cause. Reste à voir si le virus qui l'a contraint à renoncer au Masters 1000 de Paris a laissé des traces. On en saura plus dimanche après son premier match, face à Alex De Minaur.

Zverev en outsider no 1

Rival annoncé de Sinner pour les années à venir, Carlos Alcaraz a lui aussi brillé cette année. Le plus jeune no 1 mondial de l'histoire a décroché les deux autres titres du Grand Chelem, signant un fabuleux doublé Roland-Garros/Wimbledon en battant Novak Djokovic en finale sur le gazon londonien.

Mais l'Espagnol de 21 ans est – comme toujours jusqu'ici – en perte de vitesse au bout d'une saison où il en a trop fait. Il a certes cueilli un titre cet automne, à Pékin en dominant Jannik Sinner en finale qui plus est. Mais il ne fait même pas figure de favori dans sa poule à Turin, ce statut revenant à Alexander Zverev.

Sacré dans le Masters 1000 de Paris, Zverev est d'ailleurs l'outsider no 1 dans ce Masters. A 27 ans, l'Allemand est toujours en quête d'un premier trophée majeur. Mais il est à l'aise dans les ATP Finals, qu'il a déjà remportées à deux reprises, en 2018 à Londres et en 2022 pour la première édition disputée à Turin.

Seul autre ancien vainqueur du tournoi des maîtres en lice, Daniil Medvedev paraît également en mesure de s'illustrer. Une place en demi-finale est en tout cas l'objectif minimal pour le Russe, qui affrontera l'Américain Taylor Fritz dimanche à 14h dans le match d'ouverture de ce Masters.

Carlos Alcaraz, c'est qui ? Découvrez l'ascension à vitesse grand V de l'Espagnol Carlos Alcaraz. 14.05.2024

ATS