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Monte-Carlo Alcaraz et Sinner, l'hydre à deux têtes passe en demi-finales

ATS

10.4.2026 - 19:33

Malmenés au tour précédent, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont livré un récital en quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Ceci en attendant de potentielles retrouvailles en finale dimanche.

Keystone-SDA

10.04.2026, 19:33

10.04.2026, 20:01

Il a fallu à peine plus d'une heure au tenant du titre espagnol pour venir à bout du Kazakhstanais Alexander Bublik (11e) 6-3 6-0, enchaînant un 16e succès consécutif sur terre battue après ses titres à Rome (Masters 1000) et Roland-Garros (Grand Chelem) en 2025.

A 3-3 dans le premier set, le Murcien de 22 ans s'est rendu les choses faciles en remportant dix jeux consécutifs, faisant complètement disparaître le Kazakhstanais qui ne pouvait que sourire face à l'impressionnante démonstration de son adversaire, lequel a converti sa première balle de match.

Monte-Carlo. Alcaraz et Sinner transpirent, Zverev et Fonseca prennent rendez-vous

Monte-CarloAlcaraz et Sinner transpirent, Zverev et Fonseca prennent rendez-vous

L'adversaire du no 1 mondial en demi-finale sera la star locale Valentin Vacherot (23e) ou l'Australien Alex de Minaur (6e), qui s'affrontent en dernière rotation sur le court Rainier-III.

Mais l'Espagnol a probablement déjà la tête à la finale attendue qui l'opposerait à son dauphin au classement ATP, dont il a apprécié les amorties gagnantes face à Félix Auger-Aliassime (7e), battu 6-3 6-4 en 1h32.

Face à Zverev

L'Italien de 24 ans avait cédé un set face au Tchèque Tomas Machac en huitièmes de finale, le premier en 20 matches de Masters 1000. Il savait donc qu'il avait besoin «d'améliorer pas mal de choses».

Monte-Carlo. Jannik Sinner et Carlos Alcaraz impressionnent pour leur entrée

Monte-CarloJannik Sinner et Carlos Alcaraz impressionnent pour leur entrée

Absent de l'édition 2025 à cause d'une suspension pour dopage, il retrouve le dernier carré comme en 2023 et 2024 et défiera samedi Alexander Zverev (3e) qu'il a battu le mois dernier en demi-finales à Indian Wells et Miami.

L'Allemand de 28 ans a eu plus de mal à se défaire de Joao Fonseca (40e), qui jouait son premier quart de finale en Masters 1000 à 19 ans, battu 7-5 6-7 (3/7) 6-3 en 2h40.

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