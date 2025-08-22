  1. Clients Privés
US Open Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sur les traces du «Big 3»

ATS

22.8.2025 - 07:45

Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont suivi presque sans transition les traces du «Big 3», à savoir Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Les deux hommes, qui se sont partagé les sept derniers titres du Grand Chelem, sont une nouvelle fois les grands favoris de l'US Open.

Le titre devrait une nouvelle fois se jouer entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
IMAGO/PsnewZ

Keystone-SDA

22.08.2025, 07:45

Le quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de l'année devrait être le théâtre, à partir de dimanche à New York, d'un nouvel épisode de la rivalité entre l'Italien, no 1 mondial, et son dauphin espagnol. Chez les dames, Iga Swiatek s'impose comme la grande favorite.

Comme Djokovic et Nadal

Ils n'ont que 22 ans (Carlos Alcaraz) et 24 ans (Jannik Sinner), mais ont déjà remporté respectivement cinq et quatre titres majeurs. Et tout porte à croire qu'ils poursuivront sur leur lancée à Flushing Meadows: depuis début 2024, ils ont conquis tous les trophées du Grand Chelem.

Ce qui leur permet de marcher sur les traces de Novak Djokovic et Rafael Nadal, qui s'étaient partagé neuf Majeurs consécutifs de Roland-Garros 2010 à Roland-Garros 2012 avant d'être interrompus par Roger Federer sur l'herbe de Wimbledon.

Avantage Sinner, mais...

Si Jannik Sinner se remet de la maladie qui l'a contraint à l'abandon lundi en finale à Cincinnati contre... Carlos Alcaraz, l'avantage est au Sud-Tyrolien. Celui-ci a déjà triomphé trois fois sur dur en Grand Chelem (deux fois en Australie et l'an dernier à New York), avant de détrôner l'Espagnol à Wimbledon.

«Ça va être difficile, mais...». Jannik Sinner fait le point après son abandon à Cincinnati

«Ça va être difficile, mais...»Jannik Sinner fait le point après son abandon à Cincinnati

La différence entre ces deux joueurs d'exception est toutefois minime. On se souviendra qu'Alcaraz avait remporté son premier Majeur il y a trois ans à l'US Open, après avoir sauvé une balle de match contre Sinner dans un quart de finale grandiose. Il s'agissait bien d'un signe avant-coureur de la prochaine grande rivalité après celle du «Big 3».

Le poids des ans

Le dernier vainqueur de Grand Chelem ne s'appelant pas Sinner ou Alcaraz est Novak Djokovic, dont le 24e et dernier sacre avait été fêté il y a deux ans à New York. Mais le joueur le plus titré de l'histoire «fait» désormais son âge respectable. Cette année, il s'est arrêté trois fois en demi-finale.

Wimbledon. Le maître affaibli, l’élève brille : Sinner écrase Djokovic

WimbledonLe maître affaibli, l’élève brille : Sinner écrase Djokovic

Une performance impressionnante pour un joueur de 38 ans. Mais à chaque fois, le Serbe a dû faire face à des problèmes physiques dans la phase finale des Majeurs, après des matchs épuisants en trois sets gagnants. Au repos depuis Wimbledon, il affiche toujours les ambitions les plus élevées, mais un 25e titre du Grand Chelem est de moins en moins envisageable.

Swiatek sur sa lancée ?

Après son quatrième triomphe à Roland-Garros, en 2024, Iga Swiatek a dû attendre plus de treize mois avant de remporter un nouveau trophée. Mais elle a signé un «retour» plus que tonitruant à Wimbledon, ne concédant que deux jeux en demi-finale contre Belinda Bencic et aucun en finale contre une Amanda Anisimova dépassée.

Wimbledon. Iga Swiatek, sans pitié, atomise Amanda Anisimova en finale

WimbledonIga Swiatek, sans pitié, atomise Amanda Anisimova en finale

La Polonaise a qui plus est enchaîné en cueillant le titre dans le WTA 1000 de Cincinnati, ce qui lui a permis de repasser au 2e rang du classement WTA derrière une Aryna Sabalenka en perte de vitesse. Forte de ses 12 victoires consécutives et d'une confiance retrouvée, elle peut rêver d'un deuxième sacre à New York après 2022.

Bencic en cheffe de file

Côté suisse, la demi-finaliste de Wimbledon Belinda Bencic a retrouvé un statut de tête de série à peine plus d'un an après la naissance de sa fille Bella. Désormais 18e de la hiérarchie mondiale, la championne olympique 2021 garde qui plus est d'excellents souvenirs de Flushing Meadows.

C'est là que la St-Galloise de 28 ans avait disputé son premier quart de finale de Grand Chelem, il y a onze ans déjà, et c'est aussi là qu'elle avait joué sa première demi-finale majeure en 2019. Elle a certes souffert jusqu'ici dans la tournée nord-américaine, mais peut espérer franchir un cap supplémentaire à NYC.

US Open. Un défi XXL attend Masarova, entame a priori tranquille pour Bencic

US OpenUn défi XXL attend Masarova, entame a priori tranquille pour Bencic

Les trois autres Suissesses qualifiées directement pour le tableau final font en revanche profil bas. Viktorija Golubic (WTA 77), Jil Teichmann (WTA 85) et Rebeka Masarova (WTA 109) n'ont ainsi jamais dépassé le 2e tour à Flushing Meadows, où Golubic n'a même pas gagné le moindre match dans le tableau principal.

Sur le même thème

Novak Djokovic, c'est qui ?

Novak Djokovic, c'est qui ?

Retour sur la carrière de Novak Djokovic, l'homme aux 24 titres en Grand Chelem.

22.01.2024

