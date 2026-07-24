Jannik Sinner et Novak Djokovic, no 1 et no 7 mondiaux, ont déclaré forfait pour le Masters 1000 de Montréal, ont déploré vendredi les organisateurs du tournoi canadien du circuit ATP qui débute le 1er août.

Masters 1000 de Montréal Les forfaits de Sinner et Djokovic relancent le débat sur le calendrier ATP

«Après avoir examiné attentivement tous les facteurs avec mon équipe, nous avons pris la décision difficile de nous retirer de Montréal», a déclaré Sinner, qui vient de remporter le tournoi du Grand Chelem de Wimbledon quelques semaines après avoir perdu pied au 2e tour à Roland-Garros, victime d'une grosse défaillance physique.

«Il n'est jamais facile de manquer un événement aussi important, mais nous pensons que c'est la bonne décision de donner la priorité à ma santé», a ajouté l'Italien.

Quant à Djokovic, le Serbe de 39 ans, demi-finaliste du récent Wimbledon, ne fait plus que de rares apparitions sur le circuit, hors tournois du Grand Chelem. Il n'a disputé que cinq tournois depuis le début de l'année.

Déjà forfaits en 2025

Sinner et Djokovic avaient déjà déclaré forfait pour le Masters 1000 canadien en 2025, qui avait alors lieu à Toronto (les deux villes organisent alternativement le Masters 1000 canadien).

«Nous estimons que la fréquence de ces désistements de dernière minute ces dernières années soulève une question plus large pour notre sport», a estimé la directrice de l'événement canadien, Valérie Tétreault.

«Les tournois Masters 1000 comptent parmi les rendez-vous phares du circuit, et les fans s'attendent légitimement à y voir s'affronter les meilleurs joueurs du monde», affirme-t-elle.

Valérie Tétreault a déclaré que les organisateurs (des Masters 1000) sont en pourparlers avec l'ATP au sujet d'"ajustements» qui sont «nécessaires dans un avenir proche pour mieux protéger l'intégrité de nos tournois Masters 1000, tout en tenant compte des réalités auxquelles les joueurs sont confrontés».

L'Espagnol Carlos Alcaraz, no 3 mondial, éloigné des courts depuis avril et absent des deux derniers tournois du Grand Chelem à cause d'une blessure à un poignet, avait déjà déclaré forfait pour le Masters 1000 de Montréal, privilégiant celui de Cincinnati (13-23 août) pour effectuer son retour à la compétition dans la perspective de l'US Open (31 août-13 septembre).

Conséquence de ces trois forfaits de marque: l'Allemand Alexander Zverev, vainqueur de Roland-Garros et finaliste de Wimbledon cette année, devrait être la tête de série no 1 du Masters 1000 de Montréal, devant le Canadien Felix Auger-Aliassime, 4e mondial.