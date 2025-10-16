  1. Clients Privés
Coupe Davis Jannik Sinner fait planer un doute sur sa participation

ATS

16.10.2025 - 15:11

Le no 2 mondial Jannik Sinner a déclaré jeudi qu'il ne savait pas encore s'il prendrait part à la phase finale de la Coupe Davis, du 18 au 23 novembre à Bologne. L'Italie remettra en jeu le trophée conquis en 2023 et 2024.

Jannik Sinner fait planer un doute sur sa participation pour la Coupe Davis
Jannik Sinner fait planer un doute sur sa participation pour la Coupe Davis
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

16.10.2025, 15:11

«Je n'ai pas encore décidé, je ne le sais pas», a dit Sinner en marge du tournoi exhibition Six Kings Slam à Ryad, selon des propos rapportés par la chaîne de télévision Sky Sport. L'Italien reste sur un abandon au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai contre le Néerlandais Tallon Griekspoor (31e) en raison de crampes à la cuisse droite.

Séisme à Shanghai. Jannik Sinner, incapable de tenir debout, jette l’éponge

Séisme à ShanghaiJannik Sinner, incapable de tenir debout, jette l’éponge

«On essaie de comprendre pourquoi j'ai eu ces crampes, des fois il n'y a pas toujours un pourquoi. Ce sont des choses qui peuvent arriver mais maintenant, je vais bien, c'est le plus important», a ajouté l'Italien, qui affrontera le Serbe Novak Djokovic en demi-finales de l'exhibition saoudienne, dont le vainqueur touchera 6 millions de dollars.

Portée par Sinner, l'Italie a remporté en 2023 la deuxième Coupe Davis de son histoire, la première depuis 1976, en battant en finale l'Australie. L'an dernier, elle a conservé, toujours avec l'ancien no 1 mondial, le prestigieux Saladier d'argent en battant cette fois les Pays-Bays.

