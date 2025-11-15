  1. Clients Privés
ATP Finals Sinner irrésistible : De Minaur dominé, direction une nouvelle finale

ATS

15.11.2025 - 16:43

L'Italien Jannik Sinner (ATP 2) s'est qualifié pour sa troisième finale consécutive au Masters ATP à Turin. Il a battu en demi-finale l'Australien Alex de Minaur (ATP 7) en deux sets, 7-5 6-2.

Keystone-SDA

15.11.2025, 16:43

15.11.2025, 17:13

De Minaur a offert une belle résistance lors de la manche initiale, tenant son rang jusqu'à 5-5. Mais Sinner a fini par prendre le service de l'Australien sur sa huitième balle de break, avant de confirmer sur sa mise en jeu pour empocher le premier set.

L'Italien a enchaîné en réussissant deux breaks d'entrée en seconde manche pour rapidement mener 4-0. Son adversaire ne s'en est jamais remis.

Tenant du titre, Sinner tentera donc la passe de deux dimanche devant son public. Son adversaire sera le vainqueur de la deuxième demi-finale qui mettra aux prises dès 20h30 l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 1) et le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 8).

