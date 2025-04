Jannik Sinner a lancé lundi sa fondation «destinée à aider la jeunesse en Italie et dans le monde entier à travers l'éducation et le sport». Le numéro 1 mondial s'apprête à faire son retour en compétition après trois mois de suspension pour dopage.

Jannik Sinner lance sa fondation à dix jours de son retour en compétition KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Grâce à notre travail, nous voulons montrer aux enfants ce qui est possible, non seulement dans le sport, mais aussi dans la vie», a expliqué Sinner, cité dans un communiqué. La Fondation Jannik Sinner soutiendra des programmes sportifs, des projets scolaires et des initiatives dans la société civile «pour rendre le sport et l'éducation plus accessibles aux nouvelles générations», ajoute le texte.

Elle est présidée par Alex Vittur, le manager du joueur italien. Le grand patron de la Formule 1 Stefano Domenicali fait partie de son conseil d'administration.

Sinner (23 ans) doit faire son retour en compétition à l'occasion du Masters 1000 de Rome qui aura lieu du 7 au 18 mai sur la terre battue du Foro Italico. Contrôlé positif au clostebol en mars 2024, le vainqueur du dernier Open d'Australie avait expliqué la présence de cet anabolisant dans ses échantillons par une contamination accidentelle, via un massage prodigué par un membre de son entourage.

Il avait été initialement blanchi par l'Agence pour l'intégrité du tennis (Itia), décision que l'Agence mondiale antidopage (AMA) a contestée devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour demander un à deux ans de suspension. Début février, Sinner et l'AMA ont conclu un accord pour une suspension de trois mois qui prendra fin le 4 mai.