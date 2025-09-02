Jannik Sinner a réussi une démonstration lundi soir en 8e de finale de l'US Open. Le tenant du titre a écrasé Alexander Bublik (no 23) 6-1 6-1 6-1 en 1h21 dans le Stade Arthur Ashe.

All business for Jannik Sinner on Monday night. pic.twitter.com/IjwonNKeTk — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

Keystone-SDA ATS

Auteur de 23 coups gagnants pour 16 fautes directes, le no 1 mondial a pris une cinglante revanche sur sa défaite subie face au Kazakhe au 2e tour sur le gazon de Halle en juin. Il n'a laissé aucune ouverture à un joueur qui restait sur 11 victoires consécutives après avoir cueilli le titre à Gstaad puis à Kitzbühel en juillet.

«C'est dingue, je ne joue pourtant pas si mal», s'est étonné Alexander Bublik, mi-incrédule, mi-hilare lors de la poignée de main finale avec un adversaire qu'il avait qualifié d'intelligence artificielle avant leur affrontement new-yorkais.

Alexander Bublik couldn't believe what he witnessed from Jannik Sinner tonight. pic.twitter.com/c1uSUDebSE — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

«Par moments, j'ai senti que j'ai très bien joué», s'est pour sa part réjoui Jannik Sinner. «J'ai réussi à le breaker très tôt, ce qui m'a donné la confiance nécessaire pour servir un peu mieux et jouer un peu mieux en fond de court», a-t-il ajouté.

«J'ai essayé de le faire bouger, de jouer sur la dimension physique. Il ne faut pas oublier qu'il a disputé un match en cinq sets qui s'est terminé tard» 3e tour face à Tommy Paul, a rappelé le patron du circuit, qui n'a perdu que 12 points sur son service lundi.

Un derby en quart

Jannik Sinner, qui est également double tenant du trophée à Melbourne, en est donc désormais à 25 matches gagnés consécutivement sur dur en Grand Chelem. Il retrouvera au prochain tour son compatriote Lorenzo Musetti (no 10), qui jouera quant à lui son premier quart de finale à Flushing Meadows.

«Le tennis italien se porte très bien», a commenté Sinner. «On a tellement de joueurs différents, de styles de jeu différents», s'est-il délecté dans son interview d'après-match.

Chez les dames, un «remake» de la finale de Wimbledon sera à l'affiche des quarts de finale. Humiliée 6-0 6-0 en finale à Londres par Iga Swiatek (no 2), Amanda Anisimova (no 8) a rejoint la Polonaise en dominant la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (no 18) 6-0 6-3 lundi soir.