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Madrid 25 succès d'affilée : Sinner en quarts sans écart

ATS

28.4.2026 - 13:24

Le no 1 mondial Jannik Sinner s'est hissé mardi en quart de finale du Masters 1000 de Madrid. L'Italien a dominé le Britannique Cameron Norrie (ATP 23) 6-2 7-5 en 8e de finale.

Keystone-SDA

28.04.2026, 13:24

28.04.2026, 13:37

Jannik Sinner, qui avait perdu un set au tour précédent contre le Français Benjamin Bonzi, a cette fois largement dominé la première manche mais a eu un peu plus de difficultés dans la seconde. Il s'est imposé au final en 1h26.

Masters 1000 de Madrid. Jannik Sinner en quête d'un exploit jamais réalisé

Masters 1000 de MadridJannik Sinner en quête d'un exploit jamais réalisé

L'Italien en est désormais à 25 succès consécutifs dans des tournois estampillés Masters 1000, lui qui a triomphé successivement à Paris l'automne dernier puis récemment à Indian Wells et Miami dans cette catégorie. Au tour suivant, il affrontera le Tchèque Vit Kopriva (ATP 66) ou le prometteur Espagnol Rafael Jodar (ATP 42).

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