Sacrés l'an dernier, Jannik Sinner et Aryna Sabalenka sont les favoris à leur propre succession dans l'Open d'Australie qui débute dès dimanche. La Bélarusse vise même un troisième titre consécutif à Melbourne, un exploit que Martina Hingis est la dernière femme à avoir accompli.

Aryna Sabalenka et Jannik Sinner sont les favoris à leur propre succession à l'Open d'Australie. KEYSTONE

Keystone-SDA, ats ATS

Jannik Sinner avait cueilli son premier trophée majeur il y a un an dans la Rod Laver Arena, en battant en finale Daniil Medvedev. Depuis, il a aussi triomphé à New York, en devant gérer la pression liée à l'annonce de son double contrôle antidopage positif, et s'est imposé comme le patron du tennis masculin.

Blanchi partiellement dans un premier temps par un tribunal indépendant sollicité par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (Itia), l'Italien de 23 ans est toujours dans l'attente d'une décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) après que l'Agence mondiale antidopage a déposé un recours. Mais il a déjà prouvé avoir les nerfs solides.

Vainqueur des deux autres Majeurs disputés en 2024 (Roland-Garros et Wimbledon), Carlos Alcaraz est quant à lui en quête d'un premier sacre à Melbourne où il n'a pas encore atteint le dernier carré. L'Espagnol de 21 ans, qui peut devenir le plus jeune auteur d'un Grand Chelem de carrière, est sur le papier LE rival no 1 de Sinner.

Mais sa tâche s'annonce ardue durant cette quinzaine avec notamment un quart de finale programmé face à l'autre homme à battre, Novak Djokovic. Un Novak Djokovic qui est avide de revanche en débarquant en Australie, où il a déjà triomphé à dix reprises (un record pour cette première levée du Grand Chelem).

Le Serbe peut devenir à 37 ans le joueur le plus âgé à s'adjuger un Grand Chelem dans l'ère Open (soit depuis 1968). Après une saison 2024 marquée par un sacre olympique mais aussi par un «zéro pointé» en Grand Chelem, il vise surtout un 25e trophée majeur qui lui permettrait de se retrouver seul sur le toit du monde avec une longueur d'avance sur la controversée Margaret Court.

Derrière ce trio de choc, il convient de citer aussi le no 2 mondial Alexander Zverev, qui ne désespère pas de déboquer son palmarès en Grand Chelem, ou Daniil Medvedev parmi les outsiders. Côté suisse, le futur «quadra» Stan Wawrinka et Dominic Stricker ont pour objectif principal de passer le 1er tour.

26 ans après Hingis?

Chez les dames, un trio de favorites se dégage également. Mais la double tenante du trophée Aryna Sabalenka, qui comme Sinner s'est aussi imposée à Flushing Meadows en 2024, part avec une longueur d'avance. Elle vise un «hat-trick» que la St-Galloise Martina Hingis est la dernière femme à avoir réalisé, entre 1997 et 1999.

«Je n'ai pas le nez chaque jour dans les livres d'histoire du tennis, le tennis est déjà assez présent dans ma vie», a souri la Bélarusse en conférence de presse à deux jours du début du tournoi. Mais «je sais bien sûr que j'ai la possibilité de rejoindre des légendes en gagnant trois titres de suite» à Melbourne. «Je ne veux pas trop y penser, je veux juste faire mon travail (...) et j'espère qu'à la fin de ce tournoi je pourrai inscrire mon nom dans l'histoire», a-t-elle ajouté.

Ses principales rivales devraient être la Polonaise Iga Swiatek (cinq Majeurs au palmarès mais aucun Open d'Australie) et l'Américaine Coco Gauff, respectivement 2e et 3e du classement WTA. Coco Gauff est d'ailleurs appelée à retrouver Aryna Sabalenka en demi-finale.

Belinda Bencic, qui dispute son premier Majeur depuis la naissance de sa fille Bella, ne voit pas aussi loin. La St-Galloise a déjà un 1er tour pas facile à négocier, face à la 17e mondiale Jelena Ostapenko. la Zurichoise Viktorija Golubic se frottera quant à elle à la solide Belge Elise Mertens pour son entrée en lice.