US Open Sinner qualifié pour les huitièmes malgré un premier accroc

ATS

30.8.2025 - 22:57

Le no 1 mondial Jannik Sinner a franchi le troisième tour de l'US Open samedi face au Canadien Denis Shapovalov (ATP 27) 5-7 6-4 6-3 6-3. Ceci malgré un début de match difficile.

Keystone-SDA

30.08.2025, 22:57

30.08.2025, 23:00

Convoqué pour la troisième fois d'affilée en matinée, l'Italien a eu du mal à entrer dans la partie, au point d'être rapidement mené 4-1. Face à un joueur qui n'a perdu que quatre fois cette année, dont une sur abandon après un malaise, le Canadien s'est montré offensif, décidé à se créer des situations favorables. Sinner a répondu, mais trop tard pour sauver le premier set. Ont suivi des échanges d'une grande intensité, avec quelques coups spectaculaires, au filet notamment.

Sans dominer, le Tyrolien est parvenu à installer son jeu, avec ses fameux décalages dévastateurs, pour se qualifier en huitièmes de finale. «Ca a été un match très très dur, a expliqué le vainqueur après sa rencontre. Je savais qu'il fallait que je joue à très haut niveau.»

En cas de défaite, l'Italien était assuré de perdre sa place de numéro un mondial au bénéfice de son grand rival Carlos Alcaraz (no 2). Il suffit à l'Espagnol de faire aussi bien que Sinner à l'US Open pour récupérer le trône mondial, après avoir été éliminé dès le deuxième tour l'an dernier.

US Open. En mode bulldozer : « Baldcaraz » fonce vers les huitièmes

US OpenEn mode bulldozer : « Baldcaraz » fonce vers les huitièmes

