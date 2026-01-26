  1. Clients Privés
Open d’Australie Sérénité retrouvée, Jannik Sinner avance sans coup de chaud

ATS

26.1.2026 - 10:59

Pas de coup de chaud lundi pour le double tenant du titre Jannik Sinner. Le no 2 mondial s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Open d'Australie en écartant son compatriote italien Luciano Darderi (ATP 25) 6-1 6-3 7-6 (7/2).

Keystone-SDA

26.01.2026, 10:59

Sinner affrontera mercredi l'Américain Ben Shelton (7e) ou le Norvégien Casper Ruud (13e) pour une place dans le dernier carré à Melbourne. L'Italien de 24 ans vise en Australie un cinquième titre du Grand Chelem.

Après deux premiers sets menés d'une main de maître, l'ex-numéro un mondial a dû aller jusqu'au tie break dans la manche décisif et a scellé sa victoire à sa troisième balle de match. A la lutte contre la chaleur et les crampes samedi lors du tour précédent, Sinner a pu gérer cette rencontre avec plus de sérénité.

Open d’Australie. Lorenzo Musetti s’offre un premier quart à Melbourne

Open d’AustralieLorenzo Musetti s’offre un premier quart à Melbourne

Federer conquis par la rivalité «formidable» entre Sinner et Alcaraz

Federer conquis par la rivalité «formidable» entre Sinner et Alcaraz

La rivalité entre le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui ont fait main basse sur les huit derniers titres en Grand Chelem, est «formidable» pour le tennis, a jugé jeudi la légende suisse Roger Federer.

16.01.2026

