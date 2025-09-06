  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

US Open Le nouveau classique du tennis : Sinner rejoint Alcaraz en finale

ATS

6.9.2025 - 05:47

Jannik Sinner a rejoint son dauphin Carlos Alcaraz en finale de l'US Open, où ils livreront dimanche dès 20h (heure suisse) leur troisième duel consécutif en finale de Grand Chelem. Le vainqueur de cette finale, qui s'annonce épique, occupera la 1re place du classement ATP lundi.

Keystone-SDA

06.09.2025, 05:47

06.09.2025, 07:57

Sacré à Wimbledon contre son grand rival après avoir gaspillé trois balles de match en finale de Roland-Garros, Jannik Sinner a difficilement vaincu 6-1 3-6 6-3 6-4 le Canadien Felix Auger-Aliassime (no 25) pour rallier sa quatrième finale en autant d'épreuves majeures en 2025.

A 24 ans et 20 jours, l'Italien est le plus jeune joueur de l'ère professionnelle (inaugurée en 1968) à atteindre au cours de la même saison la finale des quatre tournois phares du tennis mondial. Seuls trois autres joueurs, l'Australien Rod Laver, le Bâlois Roger Federer et le Serbe Novak Djokovic, ont réussi ce tour de force.

Sinner et Alcaraz, qui se sont partagé les sept trophées majeurs mis en jeu depuis le début de la saison 2024, sont en outre les premiers joueurs depuis les Australiens Roy Emerson et Fred Stolle en 1964 à s'affronter trois fois en finale de Grand Chelem durant la même saison.

US Open. Impuissant, Djokovic piégé dans la toile d’Alcaraz

US OpenImpuissant, Djokovic piégé dans la toile d’Alcaraz

Vainqueur de ses 26 derniers matches joués sur dur en Grand Chelem – et des trois précédents Majeurs disputés sur dur, Jannik Sinner a décroché vendredi sa 300e victoire sur le circuit principal et sa 87e en Grand Chelem, plus qu'aucun autre Italien avant lui. Il dépasse le double vainqueur de Roland-Garros Nicola Pietrangeli.

Un set de rêve pour FAA

Felix Auger-Aliassime, qui disputait à 25 ans sa deuxième demi-finale en Grand Chelem, la deuxième à Flushing Meadows a pourtant offert une superbe résistance au tenant du trophée. Il a ainsi largement dominé le deuxième set, dans lequel il n'a perdu qu'un point sur ses jeux de service.

Mais le Canadien – qui grimpera à la 13e place mondiale lundi – a tout de même dû s'avouer vaincu après 3h21 de lutte. Il n'est pas parvenu à s'emparer du service tant dans la troisième que dans la quatrième manche, au cours de laquelle Jannik Sinner a effacé les cinq balles de break auxquelles il a fait face.

Les plus lus

Autorisée par Trump, une mission secrète en Corée du Nord a tourné au désastre
«Cela n'est plus supportable» : le PS veut indexer les primes d’assurance maladie sur le revenu
Grandes firmes suisses : leur coup d’avance sur Donald Trump
À Washington, le ministre américain du Commerce fustige la Suisse
Impuissant, Djokovic piégé dans la toile d’Alcaraz
À Paris, une créatrice suisse fait sensation: «En dessous je porte de belles choses»