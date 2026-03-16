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Indian Wells Sinner renverse Medvedev et réalise son rêve californien

Nicolas Larchevêque

16.3.2026

Le no 2 mondial Jannik Sinner (24 ans) a réussi à dompter le Russe Daniil Medvedev en deux tie-breaks 7-6 (8/6), 7-6 (7/4) afin de remporter pour la première fois le Masters 1000 d'Indian Wells, en Californie, dimanche.

Agence France-Presse

16.03.2026, 07:39

Medvedev (30 ans, 11e), qui avait éliminé le no 1 mondial Carlos Alcaraz en demi-finale, n'a pas réussi à se procurer une seule balle de break, et a été renversé par l'Italien dans le deuxième jeu décisif après avoir mené 4-0.

Indian Wells. Carlos Alcaraz subit sa première défaite de l'année

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Les deux anciens no 1 mondiaux ont proposé un tennis de haut niveau sans perdre une seule fois leur engagement: seul Medvedev a eu deux balles de break à défendre dans le premier set. Sinner a ainsi remporté un sixième trophée en Masters 1000, sur six tournois différents, tous sur dur. L'Italien mène désormais 9-7 face à Medvedev mais a surtout remporté 9 de leurs 10 derniers duels.

Medvedev, qui espérait devenir le deuxième joueur seulement à battre Alcaraz et Sinner dans un même tournoi, peut se consoler en ayant retrouvé un excellent niveau de jeu, et retrouvera lundi le Top 10 mondial. Titré à Dubaï il y a deux semaines, le Russe avait mis plusieurs jours à quitter l'émirat pour rejoindre les Etats-Unis en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Enfin arrivé à Indian Wells. Medvedev évacué de Dubaï : «Comme un film d'Hollywood»

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