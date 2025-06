Jannik Sinner trace toujours sa route d’une manière magistrale à Paris. Le no 1 mondial a encore laissé parler toute sa puissance dans un huitième de finale à sens unique face à Andrey Rublev.

Keystone-SDA ATS

Il s’est imposé 6-1 6-3 6-4 devant un Russe qui fut toutefois loin de démériter. Mais le butin d’Andrey Rublev fut bien maigre avec seulement trois balles de break en sa faveur. Trois balles de break que Jannik Sinner a,bien sûr, écartées.

Mercredi, l’Italien affrontera Alexander Bublik (ATP 62), l’invité-surprise de ces quarts de finale. Le fantasque Kazakh a éliminé le no 5 mondial Jack Draper malgré un set et un break de retard. Victorieux 5-7 6-3 6-2 6-4 face au gaucher britannique, il a réussi un deuxième exploit lors de cette quinzaine après sa remontada du 2e tour contre Alex de Minaur. Mais face à Jannik Sinner, Alexander Bublik devra cette fois toucher au sublime pour espérer aller encore plus loin.