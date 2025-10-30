  1. Clients Privés
Masters 1000 de Paris Jannik Sinner signe une première et écrit l’histoire du tennis italien

Nicolas Larchevêque

30.10.2025

Le no 2 mondial Jannik Sinner s'est qualifié jeudi pour son premier quart de finale au Masters 1000 de Paris, le dernier des neuf tournois de cette catégorie où il ne s'était encore jamais hissé parmi les huit derniers joueurs en lice.

Agence France-Presse

30.10.2025, 21:12

30.10.2025, 21:18

Vainqueur 7-5, 6-1 en moins d'une heure et demie contre l'Argentin Francisco Cerundolo (21e), l'Italien de 24 ans est le premier joueur transalpin à atteindre au moins les quarts de finale des neuf Masters 1000, les tournois les plus importants du circuit masculin après les quatre du Grand Chelem. Le quadruple lauréat de tournois majeurs affrontera vendredi l'Américain Ben Shelton (7e) pour une place dans le dernier carré.

Masters 1000 de ParisLe public français fait des siennes, un joueur «se venge» avec brio

Cerundolo a donné du fil à retordre à Sinner dans la première manche, durant laquelle le dauphin de Carlos Alcaraz au classement ATP a parfois semblé physiquement à la peine. L'Argentin a remonté par deux fois un break de retard avant de laisser échapper une troisième fois son service à 6-5, sur une amortie trop tendre qui a offert le set inaugural à l'Italien.

Au début du deuxième acte, Sinner a arraché une nouvelle fois le service de l'Argentin au bout d'un jeu de dix minutes pour mener 2-0. Il n'a ensuite plus été inquiété et n'est désormais plus qu'à trois victoires d'un retour au sommet du classement ATP, dont il avait été délogé début septembre par Carlos Alcaraz, éliminé dès son entrée en lice à Paris.

Tennis«Je ne comprends pas ce qui s'est passé» - Le cauchemar de Carlos Alcaraz

