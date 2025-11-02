Jannik Sinner a fait coup double dimanche à La Défense Arena. L'Italien a remporté le Masters 1000 de Paris en battant Félix Auger-Aliassime 6-4 7-6 (7/4) en finale, récupérant du même coup la 1re place du classement ATP. Il l'avait cédée à Carlos Alcaraz après sa défaite face à l'Espagnol en finale du dernier US Open.

Indoor King 👑



The moment @janniksin won his 26th consecutive indoor hardcourt match and claimed his first #RolexParisMasters title! pic.twitter.com/p968tTmvBZ — Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2025

Keystone-SDA ATS

Déjà titré dimanche dernier à Vienne, Jannik Sinner a donc enchaîné en ajoutant un 23e trophée à son palmarès, le cinquième dans un Masters 1000 et le cinquième de l'année aussi. La 1re place mondiale sera à nouveau en jeu dans les ATP Finals de Turin (9-16 novembre), dont l'Italien est le tenant du titre.

Impressionnant samedi face à un Alexander Zverev pas au mieux (6-0 6-1), Jannik Sinner a trouvé à qui parler dimanche. Félix Auger-Aliassime, qui aurait décroché le huitième et dernier ticket disponible pour le Masters de Turin en cas de sacre, a livré une performance de choix. Mais cela n'a pas suffi.

Jannik Sinner, qui en est désormais à 26 matches gagnés de manière consécutive sur dur en indoor, a géré à la perfection les points les plus importants. L'Italien de 24 ans a signé ainsi le break d'entrée de jeu pour prendre un avantage déjà décisif dans un premier set où il n'a lâché que 3 points sur son service.

Félix Auger-Aliassime, qui cherchera à valider son ticket pour les ATP Finals la semaine prochaine à Metz, a résisté plus longtemps dans la seconde manche. Mais le Québécois ne s'est pas procuré la moindre balle de break dans cette finale, et il a fini par s'incliner au tie-break face à plus solide que lui.