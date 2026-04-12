Jannik Sinner a fait coup double dimanche à Monte-Carlo. L'Italien a triomphé pour la première fois sur la terre battue de la Principauté, en battant Carlos Alcaraz 7-6 (7/5) 6-3 en finale, et récupère la 1re place du classement ATP.

THE MOMENT JANNIK WAS CROWNED CHAMPION! 👑 @janniksin defeats Alcaraz 7-6(5) 6-3 to lift his maiden clay-court Masters 1000 title and will return to the world No.1 spot on Monday!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/gZhFpMweO5 — Tennis TV (@TennisTV) April 12, 2026

Keystone-SDA ATS

Après Paris l'automne dernier, Indian Wells puis Miami cette saison, Jannik Sinner s'offre ainsi un quatrième titre consécutif dans un Masters 1000. Il est le deuxième joueur de l'histoire à gagner les trois premiers Masters 1000 de l'année, après Novak Djokovic en 2015.

L'Italien a mis 2h15 pour vaincre la résistance du tenant du titre et désormais ex-no 1 mondial Carlos Alcaraz, qu'il affrontait pour la première fois de l'année. Il a pourtant concédé le premier break dans chacun des deux sets, mais a su attendre son heure. Il a ainsi gagné les cinq derniers jeux de la seconde manche.