Double tenant du titre à l'Open d'Australie, Jannik Sinner n'a laissé échapper que trois jeux mardi au premier tour avant que son adversaire Hugo Gaston n'abandonne. La championne sortante Madison Keys a elle connu une entrée en matière plus laborieuse mais également victorieuse.

Tristes images : Hugo Gaston, blessé et mené 6-2, 6-1 par Jannik Sinner, quitte l’Open d’Australie sur un abandon 😔 pic.twitter.com/OQXxBq5og2 — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 20, 2026

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

L'Italien de 24 ans menait 6-2 6-1 quand le Français (ATP 93) a jeté l'éponge. Tombé au sol durant le premier set après avoir retourné une amortie de Sinner, Gaston a fait appel à un soigneur à la fin du premier set, qui lui a donné un comprimé sans que la nature précise de sa blessure soit claire dans l'immédiat.

Pour son premier match officiel de la saison, le quadruple lauréat de tournois du Grand Chelem a mis un peu de temps à se régler, devant notamment sauver trois balles de break dès le premier jeu.Mais une fois qu'il a réussi à prendre le service de Gaston dans le sixième jeu, particulièrement accroché, Sinner a déroulé, s'adjugeant les sept jeux suivants.

Quelques instants après avoir arraché son seul jeu d'une deuxième manche à sens unique, le Français a signifié à son adversaire qu'il renonçait, après un peu plus d'une heure de match. «Je suis très content de me qualifier, de revenir à cet endroit que je chéris particulièrement, mais ce n'est pas la façon dont je voulais gagner ce match», a déclaré le vainqueur dans son interview d'après-match sur le Central.

Invaincu depuis octobre sur le circuit principal, Sinner a signé vendredi sa seizième victoire d'affilée et sa première en 2026. Il rejoint au deuxième tour Carlos Alcaraz (ATP 1), Alexander Zverev (ATP 3), Novak Djokovic (ATP 4) et Daniil Medvedev (ATP 12) et affrontera jeudi l'Australien James Duckworth (ATP 88).

Keys et Rybakina en deux sets

La tenante du titre chez les femmes, Madison Keys (WTA 9), s'est elle heurtée à une résistance farouche de sa première adversaire, la surprenante Ukrainienne Oleksandra Oliynykova (WTA 92).

Pour son premier match dans le tableau final d'un Grand Chelem à 25 ans, la native de Kiev a poussé l'Américaine au tie-break dans la première manche, avant de baisser de pied dans la seconde pour s'incliner finalement 7-6 (8/6) 6-1. «J'étais très nerveuse au début de la partie», a reconnu Keys, qui avait créé la surprise en dominant la no 1 mondiale Aryna Sabalenka en finale de la dernière édition.

«Peu de personnes peuvent se targuer d'être tenant du titre en débutant un Grand Chelem», a souligné l'Américaine, gênée par le jeu tout en variations de son adversaire incluant des séries de coups droits chopés en plein milieu du court ou de balles extrêmement hautes et très liftées.

«Mon adversaire a été incroyable, elle m'a rendu les choses très difficiles. Elle a un jeu atypique et elle est très rapide donc elle m'a fait beaucoup travailler», a souligné Keys, opposée au deuxième tour à sa compatriote Ashlyn Krueger (WTA 62).

Lauréate de Wimbledon en 2022 et du Masters WTA en novembre, la Kazakhstanaise Elena Rybakina (WTA 5) a elle aussi maîtrisé son entrée en matière, s'imposant 6-4 6-3 contre la Slovène Kaja Juvan (WTA 100). Elle affrontera au deuxième tour la Française Varvara Gracheva (WTA 77).

Shelton s'en sort, Monfils fait ses adieux

Dans le tableau masculin, le demi-finaliste de l'édition 2025 Ben Shelton (ATP 7) s'est tiré en trois sets du piège tendu par le Français Ugo Humbert (ATP 33), récent finaliste à Adelaide et joueur le mieux classé parmi ceux qui ne sont pas têtes de série. L'Américain de 23 ans l'a emporté 6-3 7-6 (7/2) 7-6 (7/5) et se mesurera au deuxième tour à Dane Sweeny (ATP 182).

Issu des qualifications, ce dernier s'est offert mardi à 24 ans la première victoire de sa carrière dans le tableau d'un Grand Chelem et le scalp du showman français Gaël Monfils (ATP 110), qui disputait à 39 ans son dernier Open d'Australie.

«Mon voyage a commencé ici en 2003 (réd: en qualifications). Nous sommes en 2026 et c'est la ligne d'arrivée mais merci à tous de m'avoir accompagné, vous avez été formidables», a lancé «La Monf» au public depuis le court alors qu'en général seul le vainqueur des matches, avant la finale, y prend la parole.

Sur le même thème