Un doublé ou une première: Jannik Sinner (1er), tenant du titre à l'Open d'Australie, et Alexander Zverev (2e), en quête à 27 ans d'un premier Grand Chelem après deux échecs douloureux, s'affrontent dimanche en finale à Melbourne.

AFP Clara Francey

Depuis le début de l'ère Open en 1968, 51 finales de Grand Chelem ont opposé les deux premiers du classement ATP, avec des résultats très équilibrés: 26 victoires pour les no 1, 25 pour les no 2. Contre Zverev, «c'est difficile de dire qui est le favori», a prudemment avancé Sinner. «Tout peut arriver.»

En Australie, l'Italien n'est pas seulement tenant du titre. Il vient également d'aligner 20 succès d'affilée sur le circuit ATP, la plus longue collection de victoires consécutives de sa carrière et une série inédite depuis deux ans, réalisée à l'époque par l'illustre Novak Djokovic.

A 23 ans, le double lauréat en Grand Chelem (Open d'Australie et US Open 2024) a pourtant répété qu'il n'était ni invincible ni «parfait», et que son succès venait avant tout de son «travail» quotidien.

En cas de victoire, l'Italien deviendra le représentant de la Botte le plus titré en Grand Chelem, devant son compatriote Nicola Pietrangeli, double vainqueur de Roland-Garros (1959, 1960).

«Ils sont no 1 et no 2, du point de vue du classement c'est la finale parfaite», a souligné Darren Cahill, l'un des entraîneurs de Sinner. «Le meilleur joueur l'emportera.»

Si son statut et son titre l'an dernier font de Sinner le favori, Alexander Zverev se sent «prêt» à décrocher son premier succès en Grand Chelem après deux finales perdues au bout des cinq sets à l'US Open 2020 et à Roland-Garros 2024.

4 à 2 pour Zverev

«Tout le monde sait quels sont mes objectifs et mes rêves, non ?», avait-il fait mine de s'interroger plus tôt dans le tournoi. «Quand tu arrives sur un Grand Chelem en tant que numéro 2 mondial, tu ne peux que vouloir gagner», avait-il clamé.

«J'ai fait le boulot», notamment sur le plan physique après s'être senti de son propre aveu «fatigué» à la fin de son match pour le titre contre Carlos Alcaraz (3e) à Paris, a insisté vendredi Zverev, qui n'avait jusqu'à cette année jamais dépassé les demi-finales à Melbourne, atteintes en 2020 et en 2024.

«Je ne veux plus que ça arrive cette année», a insisté l'Allemand, réputé pour les séances d'exercices physiques qu'il s'inflige à peine ses matches terminés.

Autre raison d'y croire: le Hambourgeois mène quatre victoires à deux dans ses face-à-face avec Sinner. En Grand Chelem, Zverev l'a toujours emporté sur dur (deux fois à l'US Open), contre un succès pour l'Italien à Roland-Garros en 2020.

Mais le no 1 mondial devrait aussi être en mesure de tenir le choc si la finale devait se jouer en cinq sets, comme l'an dernier quand il s'était imposé face à Daniil Medvedev en ayant remonté deux manches de retard.

«Je n'ai aucune crainte quant au fait qu'il tiendra la distance sur cinq sets si nécessaire», a martelé le coach de Sinner avant le 12e affrontement entre un no 1 et un no 2 mondial en finale à Melbourne depuis le début de l'ère Open.

La dernière fois, en 2019, Novak Djokovic avait fait respecter la hiérarchie en s'imposant face à Rafael Nadal, alors 2e au classement ATP. Éliminé sur abandon face à Zverev en demi-finales, le Serbe de 37 ans soutiendra le no 2 mondial dimanche.

«Il mérite son premier Grand Chelem. Je l'encouragerai. J'espère qu'il parviendra à le décrocher ici», a souhaité Djokovic, titré à 24 reprises en tournoi majeur.