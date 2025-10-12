  1. Clients Privés
Conte de fées à Shanghai Valentin Vacherot bat son cousin en finale et écrit l'histoire !

Clara Francey

12.10.2025

Le Monégasque Valentin Vacherot, 204e mondial et issu des qualifications, est devenu dimanche le joueur le moins bien classé à gagner un Masters 1000 en battant à Shanghai son cousin français Arthur Rinderknech (54e).

Agence France-Presse

12.10.2025, 13:15

12.10.2025, 13:37

Promis à la 40e place mondiale dans le prochain classement ATP, le droitier de 26 ans s'est imposé 4-6, 6-3, 6-3 sous les yeux de Roger Federer assis en tribunes. Il a signé ainsi une neuvième victoire de rang à Shanghai qui fait de lui le premier Monégasque à remporter un tournoi sur le circuit ATP.

Le joueur le plus mal classé à avoir remporté un Masters 1000, les tournois les plus importants du circuit masculin après ceux du Grand Chelem, était jusque-là Borna Coric. Le Croate était 152e mondial lors de son titre à Cincinnati en 2022.

Avant Vacherot, seuls quatre joueurs avaient ouvert leur palmarès sur le circuit ATP en gagnant un Masters 1000, une catégorie de tournois créée en 1990.

Ces derniers jours, Vacherot était déjà devenu le premier joueur de la Principauté à atteindre les quarts, puis les demi-finales d'un tournoi du circuit principal.

Des qualifications au tableau final, le Monégasque a aligné neuf victoires de rang à Shanghai, s'offrant notamment une victoire de prestige contre Novak Djokovic (5e) dans le dernier carré.

Shanghai. Le conte monégasque : Vacherot dompte un Djokovic affaibli !

ShanghaiLe conte monégasque : Vacherot dompte un Djokovic affaibli !

De l'autre côté du filet, Rinderknech (30 ans) a réalisé en Chine le meilleur parcours de sa carrière en Masters 1000 et grimpera à la 28e place mondiale dans le prochain classement ATP, de quoi en faire le N.2 français derrière Ugo Humbert, dernier finaliste français en Masters 1000 (en novembre 2024 à Paris).

Mais il n'est pas parvenu à rejoindre Guy Forget, Cédric Pioline, Sébastien Grosjean et Jo-Wilfried Tsonga dans la liste des vainqueurs français de Masters 1000, inchangée depuis le sacre de Tsonga au Canada en 2014.

