«Stan m'a donné exactement ce dont j'avais besoin»

À l’occasion de 40 ans de Stan Wawrinka, Roger Federer a témoigné son respect et son admiration envers le tennisman vaudois et sa carrière. «C'est incroyable qu'il poursuive encore sa passion», a salué le Bâlois auprès du «Blick».

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

Vendredi dernier, Stan Wawrinka a franchi le cap des 40 ans. L’occasion pour Roger Federer de rendre hommage au Vaudois dans les colonnes du «Blick». «J'ai partagé tant de moments incroyables avec Stan au fil des ans, mais certains de mes moments préférés resteront toujours la médaille d'or olympique en double et la victoire en Coupe Davis», s’est souvenu le Bâlois de 43 ans.

Cette dernière, remportée en 2014 à Lille contre l’équipe de France, a particulièrement marqué le champion rhénan. Pour mémoire, Federer n’était pas arrivé à cette finale en pleine possession de ses moyens. Quelques jours après avoir été contraint de déclarer forfait avant la finale du Masters à Londres en raison d’une blessure au dos, il s’inclinait lourdement contre Gaël Monfils pour son entrée en lice (6-1 6-4 6-3).

«Après avoir perdu en trois sets le jour de l'ouverture, Stan s'est approché de moi et m'a demandé : ‘Ton dos va mieux ?’ J'ai hésité un moment car, pour être honnête, le bas de mon dos résistait à peine, mais je lui ai dit que cela s'était amélioré petit à petit pendant le match. Sans hésiter une seconde, il a pris mon sac et m'a dit : ‘C'est génial, c'est tout ce dont nous avons besoin. Let's go’», s’est rappelé le lauréat de 20 titres majeurs.

«Ce fut un privilège de voir Stan évoluer au fil de la tournée»

Avant d’ajouter : «Ce moment signifiait tout. C'était Stan à l'état pur. Concentré, déterminé et toujours prêt à aller de l'avant. Il m'a donné exactement ce dont j'avais besoin : la foi, la force et le souvenir que nous allions traverser cette épreuve ensemble.» La suite, on la connaît : la paire Wawrinka et Federer remporta le double le jour suivant, avant que «RF» n'offre à la Suisse son premier sacre en Coupe Davis le dimanche.

«Ce fut un privilège de voir Stan évoluer au fil de la tournée. Depuis le début de sa carrière, lorsque je l'aidais encore, jusqu'au moment où j'ai perdu contre lui. Comme en 2014, lors de cette finale inoubliable de Monte-Carlo, après que nous nous sommes échauffés ensemble», s’est encore remémoré Federer, admiratif face à la longévité du triple vainqueur en Grand Chelem.

«C'est incroyable qu'il poursuive encore sa passion, et je n'arrive pas à croire qu'il ait déjà 40 ans ! Mais connaissant Stan, je pense que c'est la même chose pour lui», a conclu Roger Federer, souhaitant à Stan Wawrinka «de nombreuses autres années magiques sur et en dehors du terrain».