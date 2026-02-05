  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Montpellier Pas de haut fait pour Stan, défait par le patron des lieux

ATS

5.2.2026 - 20:56

Stan Wawrinka n'a pas réussi l'exploit de battre Félix Auger-Aliassime jeudi en 8e de finale de l'ATP 250 de Montpellier. Le Vaudois s'est incliné en deux manches, 6-4 7-6 (7/3) face au no 8 mondial.

Keystone-SDA

05.02.2026, 20:56

Solide vainqueur du Serbe Hamad Medjedovic mercredi au 1er tour, le «quadra» vaudois a cette fois été dominé par «FAA», tête de série no 1 du tournoi montpelliérain. Il a toutefois offert une belle résistance, notamment dans une deuxième manche qui s'est jouée au tie-break.

Montpellier. Stan Wawrinka passe le 1er tour et s’offre un duel avec Auger-Aliassime

MontpellierStan Wawrinka passe le 1er tour et s’offre un duel avec Auger-Aliassime

Mené 3-2 après la perte de son service dans ce 2e set, Wawrinka a eu le mérite de recoller immédiatement au score, avant de faire jeu égal avec le Canadien de 25 ans. Mais dans le jeu décisif, le demi-finaliste de l'US Open 2025 a rapidement pris l'ascendant

Tennis. Stan Wawrinka grimpe au 113e rang, Belinda Bencic désormais 9e

TennisStan Wawrinka grimpe au 113e rang, Belinda Bencic désormais 9e

L'ex-no 3 mondial, qui bénéficiait d'une invitation à Montpellier, va gagner quelques places dans la hiérarchie mondiale grâce à sa victoire au 1er tour. Actuellement 113e mondial, il devrait se rapprocher du top 100 lundi dans le nouveau classement de l'ATP. De quoi envisager sereinement la suite de son ultime saison sur le circuit.

Les plus lus

Violent braquage à Meyrin : un employé blessé
«Aucun esprit olympique ici» : Odermatt sévère avant le coup d’envoi
Affaire Epstein : l’ex-Premier ministre norvégien rattrapé par les révélations
Combien gagne un capitaine de croisière? L'un d'entre eux se livre
Musk coupe l’Internet de l’armée de Poutine: le Kremlin ne rit pas
Un hôtel sanctionné pour non-conformité aux normes incendie