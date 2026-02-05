Stan Wawrinka n'a pas réussi l'exploit de battre Félix Auger-Aliassime jeudi en 8e de finale de l'ATP 250 de Montpellier. Le Vaudois s'est incliné en deux manches, 6-4 7-6 (7/3) face au no 8 mondial.

A winning return for the defending champ ✅



Felix Auger-Aliassime defeats Stan Wawrinka in an entertaining battle to advance to the #OpenOccitanie26 quarter-finals 💪 pic.twitter.com/pMcJOlwTUz — Tennis TV (@TennisTV) February 5, 2026

Keystone-SDA ATS

Solide vainqueur du Serbe Hamad Medjedovic mercredi au 1er tour, le «quadra» vaudois a cette fois été dominé par «FAA», tête de série no 1 du tournoi montpelliérain. Il a toutefois offert une belle résistance, notamment dans une deuxième manche qui s'est jouée au tie-break.

Mené 3-2 après la perte de son service dans ce 2e set, Wawrinka a eu le mérite de recoller immédiatement au score, avant de faire jeu égal avec le Canadien de 25 ans. Mais dans le jeu décisif, le demi-finaliste de l'US Open 2025 a rapidement pris l'ascendant

L'ex-no 3 mondial, qui bénéficiait d'une invitation à Montpellier, va gagner quelques places dans la hiérarchie mondiale grâce à sa victoire au 1er tour. Actuellement 113e mondial, il devrait se rapprocher du top 100 lundi dans le nouveau classement de l'ATP. De quoi envisager sereinement la suite de son ultime saison sur le circuit.