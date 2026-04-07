Stan Wawrinka : «C’est pour vivre des émotions comme celles-là»

Lancé dans une tournée d'adieux sur le circuit ATP à 41 ans, Stan Wawrinka est sorti dès le premier tour du Masters 1000 de Monte-Carlo, là-même où il avait brillé 12 ans plus tôt en dominant Roger Federer en finale. Après cette défaite, le tournoi monégasque a rendu un hommage vibrant à la légende suisse.

Un très beau moment : l'hommage à Stan Wawrinka après son dernier match au tournoi de Monte-Carlo 🙌



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Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Sur le court Rainier-III, les spectateurs ont pu profiter des revers encore tranchants du triple vainqueur en Grand Chelem à l'ère du Big 3 Federer-Nadal-Djokovic, battu par l'Argentin Sebastian Baez 7-5 7-5 en 1H45.

«Quand je vois le soutien que j'ai aujourd'hui, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis encore là et que je joue encore à 41 ans, c'est pour vivre des émotions comme celles-là», a savouré le Vaudois après un hommage des organisateurs.

Lundi après-midi, Wawrinka a longtemps subi les assauts de Baez, 25 ans, 12 balles de break concédées pour 6 converties par l'Argentin. Il a ensuite offert du spectacle aux spectateurs dans le 2e set en remportant quatre jeux consécutifs alors qu'il était mené 5-1, mais Baez a conclu la rencontre d'un coup droit gagnant.

Vers un dernier tournoi à Bâle

L'aventure s'arrête donc d'entrée pour sa 16e et dernière participation à Monte-Carlo, un endroit spécial à ses yeux puisqu'il y avait gagné son seul Masters 1000 en carrière en reversant son compatriote Roger Federer 4-6, 7-6(7/5), 6-2 en 2h13, quelques mois après son premier sacre en Grand Chelem à l'Open d'Australie.

«Les matches contre Roger ont toujours été compliqués à cause de cette relation très proche, donc avoir réussi à dépasser ça et à gagner le tournoi a été exceptionnel pour moi», s'est souvenu lundi Wawrinka.

L'année suivante, il a brillé sur terre battue, une surface qu'il affectionne particulièrement, en s'imposant 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 face au Serbe Novak Djokovic.

Avant de quitter le circuit, il rêve d'affronter l'ogre du circuit sur terre battue: le no 1 mondial et tenant du titre à Monte-Carlo, Carlos Alcaraz, qu'il avait l'occasion de retrouver au 2e tour.

Il aura peut-être d'autres opportunités sur terre battue. «Je joue la semaine prochaine à Barcelone (ATP 500), puis probablement à Rome (Masters 1000), Genève (ATP 250). Et puis je verrai si j'ai la chance d'être invité à Roland-Garros», a-t-il espéré.

Son dernier match en carrière sera probablement à Bâle (ATP 500, dur indoor) à la fin du mois d'octobre.