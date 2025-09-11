  1. Clients Privés
Challenger de Rennes Stan Wawrinka déroule et file en quart de finale

ATS

11.9.2025 - 20:27

Stan Wawrinka (WTA 149) poursuit tranquillement sa route dans le Challenger de Rennes. Le «quadra» vaudois s'est hissé en quart de finale sans perdre le moindre set.

Stan Wawrinka en quart de finale sans perdre un set.
Stan Wawrinka en quart de finale sans perdre un set.
ATS

Keystone-SDA

11.09.2025, 20:27

11.09.2025, 20:46

Tête de série no 2 du tableau en Bretagne, Stan Wawrinka s'est imposé 6-3 6-4 en 1h12' face au Français Dan Added (ATP 274) jeudi soir au 2e tour. Comme mardi face à Kenny De Schepper, il n'a pas concédé son service, effaçant l'unique balle de break à laquelle il a fait face.

L'ex-no 3 mondial, qui a claqué 8 aces dans ce match, semble également à l'abri d'une mauvaise surprise au stade des quarts de finale: il se frottera au «nobody» Michael Geerts, un Belge de 30 ans classé au 324e rang mondial. La logique voudrait qu'il retrouve en finale le Français Hugo Gaston (ATP 128), tête de série no 1.

